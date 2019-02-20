366,3 млн рублей выделят муниципалитетам Вологодской области на уличное освещение

366,3 млн рублей субсидий направят из регионального бюджета муниципалитетам Вологодской области в рамках субсидий на организацию уличного освещения в 2019 году. Соответствующие поправки в главный финансовый документ региона были приняты вчера на сессии областного заксобрания.

«Еще 1 млрд. 865,3 млн. рублей направляется на капитальные вложения: более 700 млн рублей направлено на завершение строительства шести детских садов - четырех в Вологде и двух в Череповце; порядка 700 млн. рублей - на оплату контракта строительства детской областной больницы*»,- пояснил Андрей Луценко.

Кроме того, еще 500 млн рублей обещают направить на ремонт дорог и другие сферы, озвученные на градостроительных советах в районах:

Из них 80,9 млн. рублей пойдут на ремонт автомобильных дорог местного значения в Харовске, Череповецком муниципальном районе, поселке Вожеге, селах Сямже и Устье, поселка Чагода. 64,6 млн. рублей - на капитальный ремонт школ в муниципалитетах; 61,7 млн. рублей - на капитальный ремонт объектов культуры; 60,0 млн. рублей - на строительство Бабаевской школы искусств, которое обсудили на градсовете в августе 2018 года. Пока она располагается на двух этажах гостиницы, которая не соответствует всем требованиям. По словам губернатора, в августе уже разработан проект культурного центра, ориентировочная стоимость - 125 млн рублей. Глава региона поручил проработать возможность получения средств в рамках федеральных программ. 50,0 млн. рублей - на капитальный ремонт здания аэропорта в Великом Устюге (сдача объекта запланирована на июнь 2020 года); 20,8 млн. рублей - на капитальный ремонт объектов дошкольного образования.

Кроме того, 76,5 млн. рублей направят на реконструкцию здания для размещения областной картинной галереи в Вологде (ред. - это часть средств, необходимых на ремонт здания, их выделяют по факту выполнения работ). Напомним, сроки рекоснутрукции переносились уже несколько раз. Последний раз, в январе 2019 года, завершить работы пообещали до 1 марта 2019 года.

Вчерашними поправками в областной бюджет также планируется направить 1,8972 млрд рублей на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (увеличение ЕДВ, ЕДК на приобретение твердого топлива, ЕДК на приобретение сжиженного газа, компенсация расходов за вывоз твердых бытовых отходов).

«Корректировки следующие: доходная часть областного бюджета увеличена на 655,7 миллионов рублей за счет федерального бюджета, расходная - на 4,5 миллиардов рублей. С учетом поправок бюджет 2019 года выглядит следующим образом: почти 72 миллиардов рублей – это доходы, расходы – 77 миллиардов рублей»,- рассказал председатель законодательного собрания Андрей Луценко.

* Речь идет о новом здании областной детской больницы на Пошехонском шоссе, срок сдачи которого переносился несколько раз, и в итоге больницу открыли лишь в 2011 году.