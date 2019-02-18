«Сюда нас привело отсутствие у большинства мозгов на выборах»: вологжане возмутились на митинге «мусорной» реформой

Митинг против повышения платы за вывоз мусора прошел в Вологде 16 февраля. Акция состоялась в гайд-парке на улице Воровского, организаторами выступили движение «Вместе», КПРФ и партия «Яблоко». Это уже второй «мусорный митинг» в областной столице за месяц: первый состоялся 3 февраля и собрал несколько десятков человек. В этот раз жителей пришло больше.

- Никакой «мусорной реформы» нет! Есть две вещи: желание содрать как можно больше денег с людей совершенно несправедливо и незаконно и продолжать внедрять старые технологии, строить новые полигоны, мусоросжигательные заводы и никак не двигаться вперед. Первое, что совершенно невозможно – то, что сделали в Вологодской области. С 1 января тариф увеличили настолько, что совершенно не соответствует объемам, которые люди выбрасывают. Непонятно, почему до 1 января справлялись с вывозом мусора, а с 1 января надо было поднять тариф раза в три-четыре. Это грабеж людей. Второе – такое происходит по всей стране. У нас огромная страна, и решить проблему мусора можно только введением раздельной системы сбора, – сказал зампредседателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков, который специально приехал на митинг из Санкт-Петербурга.

Николай Рыбаков.

Руководитель фракции КПРФ в заксобрании области Александр Морозов говорил о том, что реформы, проводимые в стране в последнее время, направлены против людей.

- Мы разные политические силы, но были возмущены одинаково всем этим. Вообще, реформа – это обычно улучшающее что-то. Что улучшит так называемая «мусорная реформа»? Ничего! Когда мы внимательно наблюдаем, происходит следующее: созданы два крупных региональных мусоросборника, а по сути, это монополизация капитала. По сути, двум людям дали право нас с вами грабить. И без всяких вопросов. Недавно была пенсионная реформа, не забыли? Все реформы вписываются в ту политику, которую проводит нынешнее государство. К сожалению, люди, пришедшие к власти, начиная с 90-х годов и до нынешних, преследуют одну цель – чтобы хорошо жилось нескольким зажравшимся и чрезмерно обогатившимся на нас с вами людях, - сказал руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Вологодской области Александр Морозов.

Житель Вологды Сергей Меньшиков уверен, что, несмотря на повышение тарифа, незаконных свалок не станет меньше, а денег на их ликвидацию потратят много.

- Нам говорят, что цель мусорной реформы – борьба с незаконными свалками. Но вот допустим, образовалась машина мусора, КамАЗ, 10 тонн. Это я говорю условно. По нынешним тарифам, отвезти этот мусор на свалку составит 61 тысячу рублей. Как думаете, поедет этот КамАЗ на свалку? Не поедет. Когда в начале 2018 года был тариф, как казалось, высокий, но всего лишь 1700 с тонны, то есть 17 тысяч за КамАЗ, то эти КамАЗы на свалку уже не ездили. Они сваливали мусор на несанкционированных свалках, где брали по тысяче за весь КамАЗ, сваливали вдоль дорог, в лесах, на пустых участках. Нам говорят, что регоператор будет с этими свалками бороться. А сколько регоператор получит денег за это? Примерно оценивали, что в несколько раз больше, чем вывезти их просто на свалку за 60 тысяч. – сказал Сергей Меньшиков.

Сергей Меньшиков.

- Что нас сюда привело? Нет, не повышение платы за проезд, не новые проблемы с мусором. Сюда нас привело отсутствие у большинства мозгов, которое проявилось 18 марта прошлого года на выборах президента. Мы сейчас это и расхлебываем. Власть расплодила тысячи миллиардеров, позволила безнаказанно разворорывать богатства страны, а с простого народа дерут за все, что можно. Вот еще один «подарок» для нас – плата за утилизацию мусора. Чиновники до сих пор не решали этой проблемы, а теперь скоропостижно, с потолка назначили нам очередной оброк. Я позвонила знакомым и родным в несколько регионов и поинтересовалась ценами на проезд и мусор. Вот, Великий Новгород – 72 рубля с человека, Новоалтайск – 43 рубля, Инта под Воркутой – 117,46 рублей, в Питер сыну позвонила – 65,3 рубля, в Москве 90 рублей, Екатеринбург – 148 рублей. У нас – 140, 28! Это одна из самых дорогих оплат в стране! Опять Вологды впереди планеты всей, - сказала Эльвира Челнокова, представитель регионального общественного движения «Дети войны».

Некоторые вологжане обращали внимание на проблему с вывозом снега в городе.

- Мы с вами находимся в общественном месте, где нам разрешили провести митинг. Посмотрите, что нас окружает. Горы грязи! Я хочу обратиться к администрации города! До каких пор мы, горожане, будем наблюдать, как город превращают в экологическую катастрофу? В марте-апреле весь этот мусор потечет под нашими ногами, у нас будут умирать трава, деревья.Мало того, что ничего не вывозится, у нас исчезли дворники, которые убирали наши тротуары. У меня такой вопрос к исполнительной власти города: когда «Магистраль» будет выполнять свои обязанности? – возмутилась Любовь.

Евгений Доможиров и Галина.

Вологжанка Галина считает несправедливым то, что жители должны оплачивать перемещения мусора по области, огромные транспортные расходы из-за отсутствия полигонов.

- Мы все равны, мы все по 140! Хотя мы все разные, но мы пришли к единению, власть нас объединила в этом. Я пенсионер, и пенсия невелика. Поэтому оплачивать расходы хочу только за себя, по реальным нормам и ценам, а не по тем, что выставили власти. У меня с ними разные доходы, поэтому и разные расходы. А, следовательно, и от купленного мною мало что уходит в мусор. Раз в три-пять дней моя семья выносит около 7 литров мусора. Я живу в Вологде. До полигона от нашего города – 22 километра. Почему я пенсионер должна оплачивать передвижение мусора более дальних жителей? Жители Вологды не должны платить за то, что губернатор за все это время не озаботился тем, что в районах области не построены мусорные полигоны, - рассказала Галина.

Следующая акция против повышения тарифов на вывоз мусора, как сообщил лидер движения «Вместе» Евгений Доможиров, запланирована на 16 марта.