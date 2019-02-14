В Вологде работницу сферы образования "вызвали на ковер" за комментарий в соцсети

14.02.2019 [Общество]

В Вологде работницу сферы образования "вызвали на ковер" за комментарий в соцсети под постом о невыплате зарплат. При этом вологжанка просто констатировала происходящее в этой сфере, включая проблему с кадрами. 

В посте шла речь о том, что работникам пищеблока одного из детских садов стали постоянно задерживать и без того маленькую зарплату после передачи его в ведение МАЦ "Центр социального питания". При этом людям нужно оплачивать квитанции за детсад, давать детям деньги на еду в школе. Напомним, с 1 января 2019 года детские сады Вологды закупают продукты через этот центр.

Тот самый пост.

Автора поста поддержала Тамара Тертюкова-Соболева - работница одного из учреждений, подведомственных департаменту образованию. Она более 35 лет проработала с детьми в разных должностях, в том числе няней.

- Развалили всю систему дошкольного образования! Сначала убрали из Д、С мед.работников, а теперь и всю'кухню' из штата вывели! У них теперь начальники где-то 'ТАМ' сидят. Зав. Д、С теперь для них никто. И никто не за что не отвечает…… Кого следующего из штата уберут? А если все из детского сада побегут? Сады закроем? - написала женщина в комментариях к посту.

Однако ее справедливая критика не понравилась руководству департамента образования и работодателю вологжанки. Забыв о ст. 29 Конституции РФ, согласно которой каждому гарантируется свобода мысли и слова, с женщины... потребовали объяснительную за ее комментарий (!) Более того, на работе ей устроили "показательную разборку" в духе советских партсобраний:

- Вечером этого же дня мне позвонила заведующая и сказала, что сегодня мне предстоит написать объяснительную по запросу Департамента Образования по этому поводу!!! А сегодня, 13.02 с 14:00 идет собрание, на котором меня отчитывают за "неподобающее поведение", - написала вологжанка.

Она считает, что вместо того, чтобы тратить время на отслеживание негативных комментариев о проблемах, лучше использовать его на их решение:

- Может вам лучше заниматься улучшением системы образования, а не отслеживать в СМИ комментарии о вас? А потом всячески пытаться задавить педагогов за то, что они высказывают свое мнение и открыто говорят о тех проблемах, которые существую в этой системе? И кстати, вчерашний комментария писала моя дочь с моей страницы. т.к. я была на работе. 

Редакция Newsvo поддерживает Тамару Тертюкову-Соболеву и других вологжан, кто поднимает вопросы об острых темах в социальной сфере. Абсолютно непонятно, как можно решать существующие проблемы, если не признавать их. Попытка скрыть нерешенные вопросы свидетельствует о том, что ими не собираются заниматься.

Тэги: образование, цензура, детсады, власть, критика, свобода слова

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В квартире в Вологде обнаружили трупы отца и сына, умерших несколько месяцев назад
23% жителей Великого Устюга, у которых выявили рак в 2018 году, умерли в том же году
Начальница отдела в вологодском «СОГАЗе» незаконно за счет фирмы вставила себе зубы
Архитектор Надежда Снигирева рассказала Путину о том, что городскую набережную в Вологде заливают в бетон
«Разберемся с мусором»: возят ли в Вологодскую область московский мусор?
Старые песни о главном: в Вологде снова обещают построить Некрасовский мост
В Вологде сносят исторический дом на Зосимовской, 41
В Вологодской области собирают подписи против повышения платы за вывоз мусора
Вы за это заплатите: покупку мусорных контейнеров "повесят" на бюджет Вологды?
В Вологде приставы арестовали помещения фирмы депутата Гордумы Татьяны Соколовой
13.02.2019 [Политика]

В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?

3613
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде работницу сферы образования "вызвали на ковер" за комментарий в соцсети
В Вологде открылась выставка, посвященная моде первой половины XX века
На телеканале «Россия» выйдет журналистское расследование об избиении приемных детей в Вологодской области
В России приставы не смогут взыскивать долги с социальных пособий
В Вологде на 12 улицах ограничат парковку автомобилей из-за уборки снега
В Череповце приставы разыскали иконописца, который задолжал алименты на троих детей
Пропавшая в Череповце 8-летняя школьница нашлась в гостях у подруги
 


13.02.2019 [Политика]

В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?

3613
0
14.02.2019 [БлогоVO]

Семь жизней кота Василия 

80
0
14.02.2019 [Обзор Прессы]

История любви: в День святого Валентина вологжане еще раз признаются друг другу в чувствах

63
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика