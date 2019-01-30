Продукты для детсадов Вологды теперь закупает Центр социального питания

Детские сады Вологды с 1 января 2019 года закупают продукты через МАУ "Центр социального питания", который работает с 2010 года. Ранее детские сады самостоятельно закупали продукты путем конкурсных процедур и вели переговоры с поставщиками.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, передача этих полномочий Центру позволила укрупнить заказы, закупать свежие продукты у местных производителей и почти полностью отказаться от замороженной продукции и длительного хранения. Масло, молоко, сыр, колбасные изделия закупаются у производителей в Вологде и доставляется напрямую в дошкольные учреждения. Мясо птицы везут из Ярославля и Белгорода, планируется наладить закупки в Шексне.

- С 1 января в Центре соцпитания добавлены штатные единицы, появился санитарный врач, на договорной основе работает ветврач, которая принимает участие в приемке и отгрузке товаров в детские сады, выдает ветеринарные свидетельства с помощью системы «Меркурий». Также в штат включены три технолога, из них два занимаются дошкольным питанием. Они полностью проверяют санитарное состояние пищеблоков, контролируют своевременный отбор проб и заполнение журналов, следят за соблюдением технологии приготовления отдельных блюд. Персонал пищеблоков детских садов также перешел в штат Центра социального питания, - отметила руководитель Центра социального питания Яна Фадеенко.

Накануне несколько родителей вместе с представителями управления образования посетили централизованный склад продуктов Центра на улице Пугачева, 83. Все продукты хранятся согласно санитарным требованиям. Раз в три дня в каждый из детских садов отгружается порядка 130 наименований товара.

Для всех садов Вологды разработано десятидневное меню, соответствующее требованиям Роспотребнадзора, сообщили в городской администрации.

- Продукты в сад поступают в соответствии с меню по заявке, перебоев в поставках нет. Отдельно готовятся блюда для детей-аллергиков. С переходом на новую систему организации питания улучшилось качество продуктов, - рассказала заведующая детским садом № 104 Елена Ермолова.

Механизм перехода детских садов на новую систему организации питания обсуждался с руководителями дошкольных учреждений с весны 2018 года.