На телеканале «Россия» выйдет журналистское расследование об избиении приемных детей в Вологодской области

На телеканале «Россия» сегодня вечером выйдет ток-шоу «Прямой эфир», в котором расскажут об избиении приемных детей в вологодских семьях. Ведущий программы, Андрей Малахов, в утреннем эфире канала рассказал, что его сотрудники провели журналистское расследование на эту тему.

В программе затронут ситуацию с 6-летним Степаном из Вологды, а также историю 18-летней сироты Кристины Громовой из Череповецкого района

- Сегодня у нас неожиданная программа, такое журналистское расследование: что происходит с приемными детьми в Вологодской области. Нашумевшая история, которая набирает обороты в соцсетях с хэштехом#степаживи. Это история маленького мальчика Степы Кукина, которого забрали у мамы, потому что она совершила правонарушение и села в тюрьму. Он оказался в семье у ее дальних родственников, которые, как казалось маме, смогут воспитать ее сына. Но мальчик избивался, и сейчас уже в коме пять месяцев, причем родители не пускают к нему, несмотря на тяжелое положение, мать, которая вышла из тюрьмы, - рассказал в анонсе программы Андрей Малахов.

В рамках программы также будут говорить о 18-летней Кристине Громовой из поселка Суда в Череповецком районе. Девушка рассказала тележурналистам, что ее тоже избивали в приемной семье, а чтобы она никому об этом не рассказала, отправили в психбольницу. История Кристины стала известна в начале 2019 года. Сирота через соцсети рассказала людям, что ее оставили в чужом городе (Ярославле) без помощи, а ее опекун заверяет, что это неправда, а историю выдумали люди, хотевшие завладеть деньгами сироты.

По словам Андрея Малахова, при подготовке программы журналистам было сложно собрать комментарии всех сторон в этих конфликтах, однако это удалось. Ведущий также отметил, что в ток-шоу приняли участие представители руководства Вологодской области. Программу покажут сегодня в 17.25