«Вологда-Чеваката» обыграла «Ставропольчанку»

«Вологда-Чеваката» одержала победу над «Ставропольчанкой», прервав свою семиматчевую безвыигрышную серию. "Пчелки" встречались с соперницами в очередном туре Первенства России по баскетболу среди команд Первого дивизиона Суперлиги. Игры прошли 11 и 12 февраля.



В первой матче вологжанки лидировали на протяжении всей игры. "+10" к большому перерыву (37:27). В середине четвертой четверти преимущество «Чевакаты» возросло до 22 очков (69:47). А окончательный счёт 73:49 в пользу "пчёл".



У вологжанок дабл-даблом (14 очков и 11 подбором) в этом матче отметилась Анна Нужная, ещё 21 очко на свой счёт записала Екатерина Кузьменкова.



К сожалению развить свой успех «Вологде-Чевакате» не удалось, и во втором матче вологжанки уступили своим соперницам 62:78.



После 32 сыгранных матчей "пчёлки" располагаются на 7 месте турнирной таблицы, имея 12 побед и 20 поражений. В следующем туре 24 и 25 февраля вологжанки в гостях встретятся с московской командой МБА -2.



