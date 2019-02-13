«Вологда-Чеваката» обыграла «Ставропольчанку»

13.02.2019 [Спорт]

«Вологда-Чеваката» одержала победу над «Ставропольчанкой», прервав свою семиматчевую безвыигрышную серию. "Пчелки" встречались с соперницами в очередном туре Первенства России по баскетболу среди команд Первого дивизиона Суперлиги. Игры прошли 11 и 12 февраля.

В первой матче вологжанки лидировали на протяжении всей игры. "+10" к большому перерыву (37:27). В середине четвертой четверти преимущество «Чевакаты» возросло до 22 очков (69:47). А окончательный счёт 73:49 в пользу "пчёл".

У вологжанок дабл-даблом (14 очков и 11 подбором) в этом матче отметилась Анна Нужная, ещё 21 очко на свой счёт записала Екатерина Кузьменкова.

К сожалению развить свой успех «Вологде-Чевакате» не удалось, и во втором матче вологжанки уступили своим соперницам 62:78.

После 32 сыгранных матчей "пчёлки" располагаются на 7 месте турнирной таблицы, имея 12 побед и 20 поражений. В следующем туре 24 и 25 февраля вологжанки в гостях встретятся с московской командой МБА -2.

 

Тэги: баскетбол

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

23% жителей Великого Устюга, у которых выявили рак в 2018 году, умерли в том же году
Начальница отдела в вологодском «СОГАЗе» незаконно за счет фирмы вставила себе зубы
Архитектор Надежда Снигирева рассказала Путину о том, что городскую набережную в Вологде заливают в бетон
«Разберемся с мусором»: возят ли в Вологодскую область московский мусор?
Старые песни о главном: в Вологде снова обещают построить Некрасовский мост
В Вологде сносят исторический дом на Зосимовской, 41
В Вологодской области собирают подписи против повышения платы за вывоз мусора
В квартире в Вологде обнаружили трупы отца и сына, умерших несколько месяцев назад
Вы за это заплатите: покупку мусорных контейнеров "повесят" на бюджет Вологды?
В Вологде приставы арестовали помещения фирмы депутата Гордумы Татьяны Соколовой
13.02.2019 [Политика]

В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?

1520
2
12.02.2019 [Общество]

Архитектор Надежда Снигирева рассказала Путину о том, что городскую набережную в Вологде заливают в бетон

6900
9
12.02.2019 [Общество]

«Разберемся с мусором»: возят ли в Вологодскую область московский мусор?

6349
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Вологда-Чеваката» обыграла «Ставропольчанку»
В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?
На «мусорном» митинге в Вологде выступят против вывоза отходов на полигон в Пасынково из других районов области
В Череповце пройдут бесплатные фотовыставка и лекция о японской деревне Аинокура
В микрорайоне Охмыльцево появится зеленая зона
В Череповце отделались штрафом еще два организатора сети игорных клубов
Денис Вороненков, Станислав Кондрашов и дело ЗАО «Трест Мосхимпрод»
 


13.02.2019 [Политика]

В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?

1520
0
13.02.2019 [БлогоVO]

Как и следовало ожидать, у наших властей, как говорится, "пригорело"

1513
0
13.02.2019 [Обзор Прессы]

Новый нос Олегу вырастили на руке. Как семья, индийские врачи и незнакомые люди помогли победить редкую опухоль

494
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика