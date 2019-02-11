Областной суд смягчил наказание осужденному за взятки экс-замгубернатору Николаю Гуслинскому

Вологодский областной суд смягчил наказание осужденному по делу "Вологодской ягоды" экс-замгубернатору Николаю Гуслинскому. Вместо 8 лет лишения свободы он проведет в колонии 6,5 лет, кроме того, в два раза уменьшена сумма штрафа – с 84,7 млн рублей до 39,5 млн рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, городским судом приговор Николаю Гуслинскому был вынесен в ноябре 2018 года. Судом и следствием было установлено, что в 2012-2016 годах чиновник, используя служебное положение, помогал ООО «Вологодская ягода» в получении заемных денежных средств на реализацию коммерческих проектов. При его содействии фирма получила субсидию в 270,7 млн. рублей на возмещение части затрат на строительство и оборудования. При этом сама судсидия была выделена законно.

За содействие обвиняемый получил в том числе квартиру, гаражный бокс, автомобиль, предметы мебели и другое . Кроме того, по мнению следователей, частью взятки стало и незаконное оказание Николаю Гуслинскому услуг имущественного характера - финансирование строительства жилого дома и хозяйственных построек на земельных участках в Вытегорском районе, принадлежащих родственнице обвиняемого.

По подсчетам следователей, таким образом чиновник получил не менее 8 млн 804 тыс. рублей. Взяткой следствие также посчитало финансирование ремонта квартиры в Вологде и гаражного бокса на сумму 310 тыс. рублей. Общая сумма взятки, по версии следствия, составила 17 млн рублей.

Вологодским областным судом приговор суда первой инстанции изменен, исключено из осуждения получение взятки в виде услуг имущественного характера – финансирование строительства жилого дома и хозяйственных построек в Вытегорском районе.

- Суд апелляционной инстанции принял во внимание экспертную оценку объекта недвижимости порядка 6000000 рублей, которая сопоставима с суммой наличных денежных средств, внесенных Гуслинским и его семьей на строительство дома и построек в сумме 4750000 рублей, а также стоимость предоставленных для строительства и благоустройства территории стройматериалов и оборудования – 1300000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, судом уменьшены стоимости предметов взятки – квартиры в Вологде, гаражного бокса, автомобиля «БМВ». С учетом указанных обстоятельств общая сумма взятки уменьшена с 16,9 млн рублей до 7, 9 млн рублей. В итоге уменьшился и штраф, и срок отбывания наказания в колонии.

Одновременно с этим областной суд постановил запретить Николаю Гуслинскому занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 2 года.

Трехкомнатную квартиру на улице Гоголя в Вологде, как ранее просил прокурор, конфисковали в доход государства.

Отметим, что доказательств мошенничества со стороны гендиректора "Вологодской ягоды" нет. Подробнее о том, кому "приглянулась" эта фирма и о двух компаниях на Кипре, которые выкупили доли в ООО «Вологодская ягода», Newsvo писал в июле 2018 года.