Прокурор просит конфисковать квартиру у осужденного по делу "Вологодской ягоды" экс-замгубернатора Николая Гуслинского

30.01.2019 [Общество]

В Вологодском областном суде вчера началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Николаю Гуслинскому. Напомним, 21 ноября 2018 года Вологодский городской суд приговорил экс-замгубернатора к 8 годам лишения свободы и штрафу в 84, 7 млн рублей за взятки по делу "Вологодской ягоды". Прокуратура не согласна с тем, что суд не запретил Гуслинскому занимать должности государственной и муниципальной службы.

Судом и следствием было установлено, что в 2012-2016 годах чиновник, используя служебное положение, помогал ООО «Вологодская ягода» в получении заемных денежных средств на реализацию коммерческих проектов. При его содействии фирма получила субсидию в 270,7 млн. рублей на возмещение части затрат на строительство и оборудования.

За содействие обвиняемый получил в том числе квартиру, гаражный бокс, автомобиль, предметы мебели и другое - всего имущества на сумму не менее 16,9 млн. рублей, что является особо крупным размером.

- Решением суда в качестве предмета взятки у Гуслинского были конфискованы в доход государства: автомашина «БМВ Х3», гаражный бокс с кессоном, находящийся во дворе жилого дома на ул. Гоголя в г. Вологде, предметы мебели, интерьера и бытовая техника в квартире на ул. Гоголя в г. Вологде и в жилом доме и строениях, расположенных на земельных участках в д. Желвачево Вытегорского района Вологодской области, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, с Гуслинского были взысканы в доход Российской Федерации в счет конфискации имущества в эквиваленте стоимости трехкомнатной квартиры и услуг имущественного характера, полученных им в результате совершения преступления, денежные средства в размере 15 310 128 рублей.

В обеспечение исполнения приговора в части конфискации в пользу Российской Федерации денежного эквивалента взятки, было обращено взыскание на земельный участок в Вологодский районе, денежные средства на банковских счетах и другое принадлежащее Гуслинскому имущество с сохранением ареста на него до исполнения приговора в части его конфискации.

Судом был сохранен арест на гаражный бокс во дворе дома на ул. Гоголя в Вологде до исполнения приговора в части его конфискации, а также на трехкомнатную квартиру на ул. Гоголя в Вологде до исполнения приговора в части уплаты штрафа.

- Сторона защиты настаивает на невиновности осужденного Гуслинского и просит об отмене приговора. Сторона обвинения не согласна с приговором в части отказа в конфискации трехкомнатной квартиры на ул. Гоголя в г. Вологде и строений на земельных участках в д. Желвачево Вытегорского района, принадлежащих Гуслинскому, а также с тем, что суд не применил в отношении осужденного дополнительное наказание в виде запрета занимать должности государственной и муниципальной службы, - сообщает объединенная пресс-служба судов.

Суду предстоит рассмотреть доводы сторон и дать правовую оценку вынесенному приговору.

Тэги: взятки, чиновники
Сюжет: Вологодская ягода

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Десять школ и бизнес-центр в Вологде эвакуировали из-за звонков о минировании
В прокуратуре Вологодской области назвали незаконным вывоз мусора из многоквартирных домов по графику
Сокольчанина приговорили к обязательным работам за секс с 15-летней девочкой
Прокуратура проверяет обоснованность установленного в Вологодской области тарифа на вывоз мусора
Жителя Вологды задержали с посылкой с запрещенными препаратами для увеличения мышечной массы
В Грязовце следователи проводят проверку по факту гибели в семье 3-месячного младенца
В Вологде пропала 16-летняя девушка
Череповчанин, обманувший клиентов на 67 млн рублей, устроил скандал из-за снятой со счета тысячи рублей
В Вологде подожгли «Лексус»: ущерб составил 3 млн рублей
Житель Великого Устюга, расставшись с девушкой, выложил в соцсеть ее фото в обнаженном виде
29.01.2019 [Происшествия]

В Вологде 16-летний подросток-разнорабочий погиб на стройке от удара током

3355
0
29.01.2019 [БлогоVO]

«Герои» сноса части Сидоровских бань на Набережной VI Армии

1906
0
29.01.2019 [Общество]

В Кадуйском районе жители села ищут деньги, чтобы отправить детей в «Артек» по выигранной путевке

2025
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прокурор просит конфисковать квартиру у осужденного по делу "Вологодской ягоды" экс-замгубернатора Николая Гуслинского
Десять школ и бизнес-центр в Вологде эвакуировали из-за звонков о минировании
В Вытегорском районе жена сдала приставам мужа, который задолжал ей 380 тысяч рублей по алиментам
Прокуратура через суд обязала Грязовецкую ЦРБ обеспечить оборудованием ФАП в деревне Слобода
В Вологде объявили конкурс на создание лучшей шляпки в историческом стиле
В Кадуйском районе жители села ищут деньги, чтобы отправить детей в «Артек» по выигранной путевке
Пьяный череповчанин, угрожая матери ножом, заставил ее купить для него унитаз
 
22.01.2019 [Общество]

"Вологодский конвой шутить не любит"

12339
0
30.01.2019 [БлогоVO]

А потому что есть такая губернаторская инициатива

482
0
28.01.2019 [Обзор Прессы]

"Сомневаешься – не вези". Скорая помощь сокращает госпитализацию

1461
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика