Прокурор просит конфисковать квартиру у осужденного по делу "Вологодской ягоды" экс-замгубернатора Николая Гуслинского

В Вологодском областном суде вчера началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Николаю Гуслинскому. Напомним, 21 ноября 2018 года Вологодский городской суд приговорил экс-замгубернатора к 8 годам лишения свободы и штрафу в 84, 7 млн рублей за взятки по делу "Вологодской ягоды". Прокуратура не согласна с тем, что суд не запретил Гуслинскому занимать должности государственной и муниципальной службы.

Судом и следствием было установлено, что в 2012-2016 годах чиновник, используя служебное положение, помогал ООО «Вологодская ягода» в получении заемных денежных средств на реализацию коммерческих проектов. При его содействии фирма получила субсидию в 270,7 млн. рублей на возмещение части затрат на строительство и оборудования.

За содействие обвиняемый получил в том числе квартиру, гаражный бокс, автомобиль, предметы мебели и другое - всего имущества на сумму не менее 16,9 млн. рублей, что является особо крупным размером.

- Решением суда в качестве предмета взятки у Гуслинского были конфискованы в доход государства: автомашина «БМВ Х3», гаражный бокс с кессоном, находящийся во дворе жилого дома на ул. Гоголя в г. Вологде, предметы мебели, интерьера и бытовая техника в квартире на ул. Гоголя в г. Вологде и в жилом доме и строениях, расположенных на земельных участках в д. Желвачево Вытегорского района Вологодской области, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, с Гуслинского были взысканы в доход Российской Федерации в счет конфискации имущества в эквиваленте стоимости трехкомнатной квартиры и услуг имущественного характера, полученных им в результате совершения преступления, денежные средства в размере 15 310 128 рублей.

В обеспечение исполнения приговора в части конфискации в пользу Российской Федерации денежного эквивалента взятки, было обращено взыскание на земельный участок в Вологодский районе, денежные средства на банковских счетах и другое принадлежащее Гуслинскому имущество с сохранением ареста на него до исполнения приговора в части его конфискации.

Судом был сохранен арест на гаражный бокс во дворе дома на ул. Гоголя в Вологде до исполнения приговора в части его конфискации, а также на трехкомнатную квартиру на ул. Гоголя в Вологде до исполнения приговора в части уплаты штрафа.

- Сторона защиты настаивает на невиновности осужденного Гуслинского и просит об отмене приговора. Сторона обвинения не согласна с приговором в части отказа в конфискации трехкомнатной квартиры на ул. Гоголя в г. Вологде и строений на земельных участках в д. Желвачево Вытегорского района, принадлежащих Гуслинскому, а также с тем, что суд не применил в отношении осужденного дополнительное наказание в виде запрета занимать должности государственной и муниципальной службы, - сообщает объединенная пресс-служба судов.

Суду предстоит рассмотреть доводы сторон и дать правовую оценку вынесенному приговору.