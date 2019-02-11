В Вологодской области собирают подписи против повышения платы за вывоз мусора и норматива в 7,2 литра на человека. Петиция размещена на сайте change.org и адресована губернатору.

- В нашей области, видимо, уже не знают, как нажиться на людях. С 1 января в силу вступила так называемая мусорная реформа. Узаконенная грабля людей, другими словами! Установленные нормативы - 7 литров мусора в день с человека любого, будь то взрослый или ребенок. И тариф на человека 140 рублей в месяц. Деньги насчитываются за месяц с каждого прописанного, - пишут авторы петиции.

В пример автор петиции приводит ситуацию в своей семье из четырех человек. По нормативу, двое взрослых и двое детей в сутки производят 28 литров мусора.

- А по факту у нас получается ведро за день со всех! Муж, работая 8 часов на заводе, в месяц отсутствует дома 160 часов. Это 7 суток. Старшая дочь, учась в школе, отсутствует дома в неделю каждый день по 6 часов. В сумме за месяц это 5 суток! Младшая годовалая за день от нее мусор - это 3-4 памперса и пакет из под сока или фруктового пюре. А нам насчитывает этот «Чистый след» со своей грязной совестью 28 литров в сутки! Это ведро 7 литровое 4 раза. Т.е. мусор выносится должен 4 раза в сутки минимум. Но мы этого не делаем. Нет ни одного жителя в городе, кто производит один по 7 литров в сутки, - пишет женщина.

На момент публикации новости петиция уже собрала 1842 подписи.

Напомним, недавно Newsvo проводил опрос среди вологжан в соцсети ВКонтакте, чтобы узнать, сколько в среднем накапливается мусора у жителей. Он показал, что этот объем примерно в четыре раз меньше того объема мусора, который установлен нормативом и на основе которого был рассчитан тариф. То есть с вологжан собирают деньги за вывоз мусора, которого у них нет.

Результаты нашего небольшого исследования мы отправили в приемную губернатора. Также соответствующие обращения отправлены в областную прокуратуру, УФАС и в приемную президента РФ.