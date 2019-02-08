16 февраля в Вологде пройдет митинг против повышения тарифов на вывоз мусора

16 февраля в гайд-парке на улице Воровского в Вологде пройдет митинг против повышения тарифов на вывоз мусора. На этот раз организаторами акции выступят разные политические силы - партии КПРФ, «Яблоко» и общественное движение «Вместе».

Первоначально акцию в гайд-парке собиралось проводить только «Вместе», а КПРФ подавали заявку на митинг на площади Свободы. Однако городские власти отказали коммунистам в этой площадке в центре Вологды, предложив провести публичное мероприятие … возле магазина «Элма» в 5 микрорайоне. После этого было принято решение о проведении совместного митинга на улице Воровского.

Отметим, что это будет уже второй митинг против мусорной реформы, который состоится в Вологде. Первый прошел в гайд-парке на Воровского 3 февраля.

Начало в 14 часов.