В Соколе осудили мужчин, выстреливших в пенсионера из пневматики и отобравших у него 20 тысяч рублей

07.02.2019 [Происшествия]

В Соколе вынесли приговор троим мужчинам, которые, угрожая пистолетом, на улице отобрали 20 тысяч рублей у пенсионера. Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел 10 октября 2018 года на улице Советской рядом с домом культуры «Сухонский».

В тот день 36-летний, 33-летний и 57-летний сокольчане вместе распивали алкоголь, но вот спиртное закончилось, а денег на покупку нового у них не было. Тогда один из мужчин предложил сходить в магазин и прихватил с собой пневматический пистолет. Зайдя в «Магнит», подсудимые увидели, как пенсионер снимает крупную сумму денег в банкомате.

- Когда мужчина купил хлеб и вышел на улицу, подельники проследовали за ним и около 9 часов 45 минут возле здания БУК СМР «Информационно-общественный и культурный центр Сокольского района», действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств напали на потерпевшего, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Они били 64-летнего мужчину руками и ногами по различным частям тела и голове, выхватили сумку с деньгами. Потерпевший попытался оказывать сопротивление, тогда один из нападавших достал пневматический пистолет и выстрелил из него не менее двух раз.

В итоге задержать одного из нападавших помог работник дома культуры, который в момент происшествия оказался неподалеку, еще двоим удалось скрыться.  С похищенными деньгами они скрылись и потратили их на спиртное, но позже также были задержаны полицейскими.

В зависимости от роли в совершении преступления Сокольский районный суд назначил каждому из мужчин наказание в виде  2 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с мужчин, скрылись с деньгами и потратили их, в пользу потерпевшего взыскан материальный ущерб, в солидарном порядке. Также подсудимые должны будут выплатить пострадавшему пенсионеру компенсацию морального вреда. О ее сумме не сообщается.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: ограбление, пенсионеры

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