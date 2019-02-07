На Череповецком литейно-механическом заводе отказались комментировать хлопок в индукционной печи
07.02.2019 [Происшествия]
На Череповецком литейно-механическом заводе сегодня утром произошел хлопок, погибших и пострадавших нет.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области, на предприятии произошло нарушение технологического процесса, в результате которого появились повреждения на кровле на незначительной площади в пределах 5 квадратных метров. Остальная информация уточняется.
Официальный сайт мэрии Череповца сообщает, что на ЧЛМЗ произошел хлопок в индукционной печи.
UPD: В приемной Череповецкого литейно-механического завода сказали, что не будут комментировать ситуацию.
04.02.2019 [Общество]
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