На Череповецком литейно-механическом заводе отказались комментировать хлопок в индукционной печи

На Череповецком литейно-механическом заводе сегодня утром произошел хлопок, погибших и пострадавших нет.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области, на предприятии произошло нарушение технологического процесса, в результате которого появились повреждения на кровле на незначительной площади в пределах 5 квадратных метров. Остальная информация уточняется.

Официальный сайт мэрии Череповца сообщает, что на ЧЛМЗ произошел хлопок в индукционной печи.

UPD: В приемной Череповецкого литейно-механического завода сказали, что не будут комментировать ситуацию.