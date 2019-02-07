В Вологде теплый храм Владимирской церкви передадут в собственность РПЦ

Правительство Вологодской области планирует передать Владимирскую церковь на улице Октябрьской в Вологде в собственность РПЦ. Смена собственника произойдет согласно федеральному закону о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения.

Церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери в Вологде расположена на улице Октябрьской и состоит из двух зданий – «холодного» и «теплого». Холодная церковь - памятником архитектуры федерального значения, она была в федеральной собственности, но в 2016 году ее передали РПЦ. Теплая была областной собственности, она памятник архитектуры регионального значения.

Точная дата основания храма не известна. Как писал искусствовед Г. К. Лукомский в книге «Вологда в ее старине», надпись на храмовой иконе Владимирской Божией Матери свидетельствует, что в 1549 году деревянная церковь уже существовала.

Решение о закрытии теплого храма было принято 1 августа 1928 года, холодной Владимирской церкви – 22 декабря 1929 года. Официально Владимирская община прекратила свое существование в январе 1930 года.

С 2016 года в храме совершаются богослужения. В группе церкви в соцсети написано, что собираются пожертвования на восстановление храма.

Как сообщает сайт правительства Вологодской области, в ближайшее время также планируется передать церкви ансамбль Свято-Троицкого Павло-Обнорского монастыря в Грязовецком районе. Это памятник регионального значения, поставленный под государственную охрану в 2001 году.

Фотографии Павло-Обнорского монастыря в наши дни