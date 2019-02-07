Вологжане выйдут на митинг, требуя наказать виновных в истязании 6-летнего Степана в семье опекуна

В Вологде пройдет митинг в поддержку избитого в семье опекуна шестилетнего Степана. Акция запланирована на 14 часов 17 февраля на площади Чайковского.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в областной столице 10 августа. В реанимацию из квартиры по месту жительства был госпитализирован жестоко избитый приемный ребенок. Кроме того, медики обнаружили у него следы побоев, нанесенных ранее. У мальчика были сломаны ребра и черепно-мозговая травма. Следователям приемная мать сказала, что якобы нашла избитого мальчика, вернувшись с работы. Степан уже несколько месяцев лежит в больнице.

В августе следователи возбудили уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица). Однако позже в релизах следственного комитета РФ стала фигурировать другая статья - п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Выяснилось, что опекуном мальчика с марта 2017 года является его двоюродная сестра, и, помимо пострадавшего, в семье еще трое ее малолетних детей (трех, шести и тринадцати лет). По версии следствия, Юлия Блохина и ее супруг Евгений, являясь приемными родителями 6-летнего Степана, с 23 июля по 10 августа 2018 года систематически наносили побои мальчику. Им предъявлено обвинение в истязании ребенка, мужчина арестован, женщине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

- Мальчику чудом удалось выжить после произошедшего с ним, но его состояние остается тяжелым по сей день. Опекунам предъявлены обвинения за систематические истязания ребенка, Степа долгое время находился в семье под опекой. Это страшная трагедия тронула тысячи людей! Об этом невозможно молчать - об этом нужно говорить, подобные трагедии просто не должны повторяться! Необходимо сделать все возможное для предупреждения трагичных случаев в будущем! – пишут в соцсети организаторы митинга.

Они пишут, что выходят на митинг, чтобы выразить свою гражданскую позицию о произошедшей трагедии, привлечь внимание СМИ, общественности и органов власти к вопросам обеспечения безопасности и защиты прав детей, в том числе в приемных семьях и семьях под опекой. Отметим, что группа в защиту Степана почему-то создана анонимно.

Ранее главное управление следственного комитета России сообщило, что сотрудница органов опеки подделывала акты о проверке условий жизни мальчика в семье. Ей предъявлено обвинение в совершении двух фактов должностного подлога (ст. 292 УК РФ).

В конце августа в региональном следственном управлении сообщили, что в избиении подозревается не приемная мать, а ее 13-летняя дочь. При этом телесные повреждения на теле ребенка разной степени давности. Однако потом дело передали в центральный следственный комитет, и с тех пор информация о возможной причастности к избиениям девочки-подростка больше в пресс-релизах не фигурировала. По неподтвержденным данным из соцсети, девочка находилась на принудительном лечении в психиатрической больнице, но уже отпущена домой и на учете не состоит.

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