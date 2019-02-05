На ремонт школ и детских садов в Вологде в 2019 году направят 50 млн рублей

50 млн рублей направят на ремонт школ и детских садов в Вологде в 2019 году, сообщает пресс-служба городской администрации. Часть денег пойдет на оборудование крыш 13 учреждений снегодержателями.

В общей сложности будет выполнено около 200 видов работ, в частности, ремонт кровель, подвалов, сетей, установка ограждений, асфальтирование территорий, кронирование деревьев. По словам начальника управления образования Вологды Ирины Гуляевой, заявки от образовательных учреждений на ремонтные работы на 2019 года были собраны в прошлом году до 1 июля.

- При этом была поставлена задача - подготовить сметы и согласовать их с Градостроительным центром Вологды. На данный момент списки выверяются, но часть работ, которые можно вести без помех для учебного процесса, уже началась. Например, это ремонты в подвалах. Также запланировано спилить некоторые старые деревья на территориях образовательных учреждений, кроны которых не позволяют сделать это летом. Основные ремонтные работ , конечно, развернутся в период летних каникул, - пояснила Ирина Гуляева.

То есть в школе или детсаду, куда ходит ваш ребенок, к 1 сентября не будут выполнены какие-то необходимые работы, следует спросить у директора, направлялась ли заявка на этот ремонт. Newsvo также обращается к руководителям образовательных учреждений: если вы направляли заявку, но вам было отказано в финансировании, расскажите об этом нашей редакции (newsvo35@gmail.com, т. 75-21-14).

Городская администрация также сообщает, что в 24 образовательных учреждениях в конце 2018 года заменили окна.

Кроме того, крыши 13 школ и детских садов планируется оборудовать снегозадержателями. Напомним, как ранее поясняли в администрации города, эта работа началась в прошлом сезоне и рассчитана на три года. В 2018 году конструкции должны были установить на 14 зданиях, на что было выделено 4,4 млн рублей.

Отметим, что в Вологде 85 детских садов и 41 школа. Исходя из того, что 13 зданий оборудовали снегодержателями в 2018 году, еще на 14 их установят в 2019 году, получается, что подавляющее большинство крыш планируют оснастить ими лишь в 2020 году.