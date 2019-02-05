Четыре класса в школах Вологды переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Четыре класса в школах Вологды из-за высокой заболеваемости ОРВИ переведены на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Мы постоянно мониторим ситуацию, она меняется каждую неделю. На прошлой неделе были выведены на карантин 23 класса, причем 14 из них - в начальной школе. Дети учились дистанционно три дня - среду, четверг и пятницу. Сегодня, ситуация уже другая - на карантине 4 класса и группы в трех детских садах, - пояснила начальник управления образования Ирина Гуляева.

В школах и детских садах особое внимание уделяется сейчас профилактическим мероприятиям: регулярное проветривание, проведение уборок с использованием специальных средств, утренние фильтры.

- Но также свою роль играют рециркуляторы, которые мы закупили в каждое образовательное учреждение. В прошлом сезоне, напомню школы не ушли на карантин, во многом благодаря использованию этих приборов по обеззараживанию воздуха. Мы используем их под контролем медиков, обязательно проверяем техническую исправность, - говорит Ирина Гуляева.

Напомним, в конце 2017 года для школ и детских садов Вологды было закуплено 280 рециркуляторов - приборов для очистки и обеззараживания воздуха. На эти цели из городского бюджета выделили 2,5 млн рублей.

Между тем, рост заболеваемости продолжается в Вологде и в целом по Вологодской области на протяжении трех недель. При одновременном отсутствии в классах, в группах более 20 % детей, заболевших гриппом или ОРВИ, рекомендовано прекратить занятия.