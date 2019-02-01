В Вологде девушка выпала из окна десятого этажа

В Вологде девушка упала с высоты 10 этажа и осталась жива. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Карла Маркса, 82б сегодня около 11.30 часов утра.

По данным новостного сайта администрации Вологды, перед этим 30-летняя девушка около десяти минут сидела на подоконнике. На место происшествия прибыли медики, правоохранительные органы, однако официальных комментариев по факту случившегося ни в УМВД, ни в управлении следственного комитета не дают.

По данным Newsvo, в данный момент девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.