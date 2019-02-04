Девушка, выпавшая из окна 10 этажа в Вологде, скончалась в больнице

30-летняя вологжанка, выпавшая из окна 10 этажа в Вологде, скончалась в больнице. Информация об этом появилась в группе аварийно-спасательной службы Вологодской области.

Напомним, трагедия произошла 1 февраля в многоэтажке на улице Карла Маркса, 82б.

По данным новостного сайта администрации Вологды, перед этим девушка около десяти минут сидела на подоконнике. На место происшествия прибыли медики, правоохранительные органы, однако официальных комментариев по факту случившегося ни в УМВД, ни в управлении следственного комитета не дают.