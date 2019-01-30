«Вологда-Чеваката» дважды проиграла «Спарте энд К-2»

30.01.2019 [Спорт]

«Вологда-Чеваката» дважды уступила «Спарте энд К-2». Матчи прошли в рамках Первенства России по баскетболу среди женских команд Суперлиги - 1.

Результат первого матча был предопределен уже к большому перерыву, когда "спартанки" вышли вперед на 19 очков (45:26). Во второй половине матча вологжанкам удалось немного сократить свое отставание, но на окончательный итог это не повлияло - 73:59 в пользу команды из Видного.

Второй матч, который прошел сегодня, также завершился не в пользу вологодской команды - 54:62. «Вологда-Чеваката» потерпела пятое поражение подряд.

Самой результативной в составе вологодской команды стала Екатерина Кузьменкова. В двух матчах против «Спарты энд К» она набрала 32 очка и сделала 25 подборов.

После 28 сыгранных матчей вологжанки занимают 6 место в турнирной таблице, у них 11 побед и 17 поражений. В следующем туре 7 и 8 февраля «Вологда-Чеваката» на выезде встретится с ростовским «Ростов-Дон-ЮФУ».

Тэги: баскетбол

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