В Вологде из бизнес-центра "Диалог" снова эвакуировали людей

В Вологде второй раз за сутки эвакуировали людей из бизнес-центра "Диалог". Об этом Newsvo сообщили сотрудники одной из фирм.

Второй сигнал тревоги поступил в нчаале четвертого - спустя два часа после того, как они вернулись в офисы после первой эвакуации. В первый раз людей вывели на улицу около 11 часов, два часа ушло на обследование здания правоохранителями.

Напомним, сегодня в Вологде, Череповце и нескольких других городах России эвакуировали детей из школ, а также сотрудников некоторых торговых центров и больниц. Происходящее напоминает ситуацию в сентябре 2017 года, когда из-за анонимных звонков о минировании торговых центров были зафиксированы в нескольких городах России.

Причиной стали электронные сообщения о минировании. Позже проверка подтвердила ложный характер этих сообщений.