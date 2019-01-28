Власти Вологды обещают разбить парк на месте снесенного «Труда» на улице Сергея Орлова
На месте незаконно снесенного здания спорткомплекса «Труд» на улице Сергея Орлова городские власти планируют обустроить зеленую зону. Правда, каким образом это будет сделано, если здание находилось в частных руках, не понятно. К слову, до сих пор нет никакой информации об ответственности, которую понес владелец ООО "Аудит".
О парке на месте снесенного исторического здания на сегодняшней пресс-конференции заявил мэр Сергей Воропанов:
- Пока я мэр, на территории здания «Труда» построено ничего не будет. Более того, мы сейчас инициируем внесение изменений в генплан, чтобы на этой территории был парк.
По словам Сергея Воропанова, если будет принято решение о строительстве рядом кольцевой развязки перед Октябрьским мостом, возможно, часть территории бывшего спорткомплекса уйдет под нее.
- Это в том случае, если такое решение будет принято, пока оно не принято. Но, в основном, будет парк. Но никакого ТЦ, никакой гостиницы, - заверил мэр Вологды Сергей Воропанов.
Пока не понятно, как администрация Вологды собралась строить парк на участке, здание на котором принадлежало частной фирме. С 28 октября 2014 года здание «Труда» принадлежало ООО «Аудит», директор и учредитель которого - Василий Анчуков. По данным Newsvo на октябрь 2015 года, на здание была оформлена ипотека в банке «Северный кредит». Как пишет "Настоящая Вологда", 27 сентября 2018 года был заключен договор на снос с ООО "Аргос Трейд".
ООО «Аудит» затратило средства на покупку здания "Труда", незаконно снесло его (на снос, к слову, тоже нужны деньги), а теперь не против, чтобы на этом участке был парк?
Как ранее сообщал Newsvo, здание бывшего спорткомплекса «Труд» в центре Вологды снесли в сентябре 2018 года. Работы проводились с использованием экскаваторов и были продолжены даже после того, как представителя подрядчика уведомили, что снос запрещен (возможна только реконструкция).
Напомним, что в мае 2018 года администрация Вологды выступала за снос "Труда", а в обоснование необходимости этого сноса приводила гипотетический проект кольцевой развязки у Октябрьского моста.
После уничтожения "Труда" областной комитет по охране памятников ответил Newsvo, что проведет административное расследование по факту незаконного сноса здания. Однако прошло уже несколько месяцев, а до сих пор нет никакой информации об ответственности, которую понес владелец ООО "Аудит". Newsvo не нашел такого дела на сайте горсуда.