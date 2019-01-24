Прокуратура проверяет обоснованность установленного в Вологодской области тарифа на вывоз мусора

24.01.2019 [Общество]

Прокуратура Вологодской области проверяет обоснованность установленного в Вологодской области тарифа на вывоз мусора. Об этом сегодня журналистам заявил первый заместитель прокурора области Алексей Васильков.

По его словам, ведомство запросило все необходимые документы в департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования. К каким выводам придут проверяющие, станет известно через пару недель. 

- Органами прокуратуры области совместно со специалистами УФАС по Вологодской области, правоохранительными органами организована проверка законности принятия тарифа. Мы смотрим, была ли соблюдена процедура, правильно ли посчитаны те расходы, которые заложены в общую сумму тарифа. Потому что соответствующие публикации были на страницах СМИ и в сети интернет. Организована проверка, мы проверим все заложенные расходы, и в случае выявления нарушений, если таковые будут выявлены, примем меры реагирования. Прокурор в данном случае может принести протест. Я пока не могу предвещать результаты проверки. Я думаю, в течение ближайших недель они будут известны, - рассказал Алексей Васильков.

По его словам, будет проверен и норматив, который установлен для жителей Вологодской области – 7.2 литра мусора в день на человека.

Однако прокуратура не может напрямую заставить департамент ТЭК изменить тариф, даже если выявит нарушения, сказал Алексей Васильков:

- При этом нужно понимать, что изменять тариф по требованию прокуратуры органы тарифного регулирования не могут. В законе есть четкий перечень условий, когда тариф может быть изменен в ту или иную сторону: это предписание соответствующего органа (федеральной антимонопольной службы) судебное решение и ряд других случаев. Мы можем принести протест, если увидим нарушения. Тогда будет проведен дополнительный анализ, и тариф могут пересчитать.

Тэги: мусор, тарифы
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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