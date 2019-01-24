Все за шубой: в Вологде пройдёт меховая ярмарка от производителя

Если хочется тепла и нежности, тогда милости просим на выставку-распродажу в Вологде от Кировской меховой фабрики: головокружительный ассортимент шуб и головных уборов самого высокого качества.

Благодаря промо-коду с официального сайта компании-производителя можно приобрести изделие из меха со скидкой 20% или в рассрочку на хороших условиях: без процентов, без первоначального взноса, срок – до 24 месяцев.

26-27 января Вологда ДК “ПЗ”, ул. Ленинградская, 89

Кировская меховая фабрика предлагает шубы и головные уборы из разнообразных мехов, различного кроя и фасонов. Кроме классических моделей, ассортимент, представленный на выставке в Вологде, содержит и ультра модные варианты верхней одежды, шапок и варежек. Речь идет:

• об универсальных моделях из норки. Это шубки-трансформеры. Приобретая одно изделие, на выходе получается не только красивая и добротная шубка из королевского по качеству меха, но также полушубок и жилет. Все дело в том, что часть подола, рукава, капюшон отстегиваются;

• о популярной модели из разнообразных оттенков меха норки – «автоледи». Длину подола и рукавной части можно регулировать – отстегивать. Из коротенькой шубки и полнодлинным рукавом путем несложных манипуляций получается полушубок длиной выше бедра и с рукавом в ¾. В такой шубке ничто не сковывает движения во время управления автомобилем. Практично, стильно, модно!

• об элегантных моделях «Летучая мышь» и «Пончо», которые отличает свободный крой в области подмышек. Первая модель отшивается в двух вариантах – с капюшоном, отороченным чернобуркой, и с воротником-стойкой, вторая модель - только с капюшоном, на оторочку которого используется роскошный мех куницы;

• о сказочной модели «Свадебная» из снежно-белой норки. Также модель отличается прямым кроем, широким ¾-ным рукавом, поперечным расположением меховых пластин и роскошной отделкой из серебристо-черной лисы по краю воротника и рукава;

• о необычно простой в плане кроя и при этом необычно интересной модели в плане расположения меховых пластин – по диагонали. Это модель «Рубашка», в которой еще и закругленный подол.

Кировская меховая фабрика славится и головными уборами. Норковые шапочки-орешки, французские береты с аппликацией и без, береты из норковых хвостиков, шикарные супер пушистые и мега теплые шапки-ушанки и боярыни из песца и блюфроста – все эти модели и не только на выставке-распродаже в Вологде.

Время работы с 10 – 19 часов.