В Кичменгском Городке двух жителей Нижнего Новгорода осудили за разбойное нападение на магазин

В Кичменгском Городке суд вынес приговор двум жителям Нижнего Новгорода, которые ограбили магазин селе Курилово Кичменгско-Городецкого района. Инцидент произошел в феврале 2018 года.

Как ранее сообщал Newsvo, трое мужчин зашли в помещение торговой точки, один из них распылил в лицо продавцу газ из баллончика, из-за чего ей пришлось скрыться в подсобном помещении. Двое других похитили 30 тысяч рублей выручки и продукты питания. Очевидцы рассказали прибывшим на место полицейским, что злоумышленники скрылись на иномарке.

- Судом установлено, что обвиняемые в феврале 2018 года, находясь в Нижнем Новгороде, договорились совершить нападение на магазин, расположенный в Кичменгско-Городецком районе. С этой целью, распределив роли в совершении преступления, на такси приехали в деревню Курилово, зашли в магазин, принадлежащий ООО «Соточка», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Через некоторое время после ограбления полицейские заметили машину с подозреваемыми в Никольском районе на автодороге Урень-Котлас. 42-летний, 35-летний и 32-летний жители Нижегородской области были доставлены в отдел, а затем арестованы.

Выяснилось, что в селе они гостили у знакомых, и перед отъездом решили ограбить магазин. Полицейские вернули похищенные денежные средства и имущество законному владельцу.

- Суд назначил наказание одному из обвиняемых, имеющему непогашенную судимость, в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, двум – в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - отмечают в прокуратуре.

Подсудимые свою вину не признали и решили обжаловать приговор в областном суде. Однако суд второй инстанции оставил его в силе.