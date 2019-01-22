Новым руководителем "Корпорации развития" Вологодской области стала Наталья Маркелова

22.01.2019 [Экономика]

Оксана Яковлева ушла с должности руководителя "Корпорации развития" Вологодской области. Вчера был ее последний рабочий день в этом статусе.

Причиной ухода, как сообщила на сегодняшней пресс-конференции журналистам Оксана Яковлева, стало предложение о работе в другой, коммерческой организации, а само решение было принято ею еще в конце прошлого года.

С 22 января обязанности руководителя "Корпорации развития" исполняет Наталья Маркелова, ранее занимавшая в организации должность начальника департамента по реализации проектов. Официально утвердить нового директора должен совет акционеров "КР".

Тэги: корпорация развития

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