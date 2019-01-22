В Вологде объявили вознаграждение 100 тысяч рублей за информацию о матери найденного на свалке мертвого младенца

22.01.2019 [Общество]

УМВД России по Вологде объявило вознаграждение в 100 тысяч рублей за информацию о матери младенца, тело которого нашли на свалке 17 декабря.

Напомним, тело девочки в чехле для мебели нашли на территории мусороперерабатывающего цеха АО «Вторпродукт» на улице Мудрова, 42. Его обнаружил работник свалки, сортируя мусор.

Рост новорожденной девочки - 54 см (ред. - фото одежды младенца опубликованы в предыдущей новости).

- Следователи СК России с помощью специалистов предварительно выяснили, что ребенок родился живым и доношенным. С целью установления доподлинных причин смерти ребенка, а также времени ее рождения и смерти проводится экспертиза,- сообщает региональный СК.

Следствие обращается ко всем, кто обладает важной для расследования этого уголовного дела информацией, с просьбой сообщить об этом по телефону 8-999-260-81-60 или в ближайший отдел полиции:

- Следствие интересует любая информация о беременных в период до 17 декабря 2018 года женщинах, не имеющих в настоящее время детей младенческого возраста,  а также о гражданах, которым что-либо известно о вещах, обнаруженных следователями в сумке из полимерного материала от чехла для мебели, где находилось тело ребенка.

Любую информацию о произошедшем свидетелей просят сообщить по телефонам (88172)76-30-16, 76-30-28, 76-30-29, либо лично начальнику ОУР УМВД России по г. Вологде майору полиции Орлову Сергею Валентиновичу, тел. 8-999-097-12-04, начальнику отделения ОУР УМВД России по г. Вологде майору полиции Баруздину Алексею Валерьевичу, тел. 8-921-234-55-91.

 

Тэги: гибель ребенка

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