В Вологде разыскивают мать новорожденной девочки, тело которой нашли на городской свалке

18.01.2019 [Происшествия]

В Вологде следователи разыскивают мать новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено на городской свалке в декабре.

Напомним, тело девочки в чехле для мебели утром 17 декабря нашли на территории мусороперерабатывающего цеха АО «Вторпродукт» на улице Мудрова, 42. Его обнаружил работник свалки, сортируя мусор.

Рост новорожденной девочки - 54 см.

- Следователи СК России с помощью специалистов предварительно выяснили, что ребенок родился живым и доношенным. С целью установления доподлинных причин смерти ребенка, а также времени ее рождения и смерти проводится экспертиза,- сообщает региональный СК.

Следствие обращается ко всем, кто обладает важной для расследования этого уголовного дела информацией, с просьбой сообщить об этом по телефону 8-999-260-81-60 или в ближайший отдел полиции:

- Следствие интересует любая информация о беременных в период до 17 декабря 2018 года женщинах, не имеющих в настоящее время детей младенческого возраста,  а также о гражданах, которым что-либо известно о вещах, обнаруженных следователями в сумке из полимерного материала от чехла для мебели, где находилось тело ребенка.

Внутри сумки были обнаружены:

- Халат женский голубого цвета с капюшоном. Длина 90 см. Ширина в плечах 50 см;

- Пиджак серого цвета женский, с двумя врезными карманами спереди с биркой «OGGI collection 164/96». Длина 55 см, ширина в плечах 38 см;

- Кофта детская с биркой «CIRAF 100» и изображением медведя с надписью «WOOLY TEDDY». На рост ребенка 100 см. Длина 39 см, ширина в плечах 30 см;

- Полотенце красного цвета с биркой «Вышневолоцкий текстиль». Размер 120 х 66 см.

У следователей есть преположения, кто может быть матерью девочки. Сообщается, что она могла пользоваться автобусом № 1 "Щетинина – Лоста", а в 2014 году - автобусом № 127 "г. Вологда - с. Кубенское".

По одной из версий следователей, женщина может иметь дочь в возрасте 2-5 лет или чуть старше.

Тэги: гибель ребенка
Фото СУ СК РФ по Вологодской области

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