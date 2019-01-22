В Белозерском районе суд обязал местных чиновников ликвидировать еще одну незаконную свалку

22.01.2019 [Общество]

Суд обязал администрацию Белозерского района ликвидировать несанкционированную свалку отходов на территории сельского поселения Антушевское.

Как сообщает областная прокуратура, площадь загрязнения и захламления составила более 60 квадратных метров. Прокуратура направила иск в районный суд с требованием обязать администрацию района ликвидировать свалку твердых коммунальных отходов.

- Решением суда требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме, орган местного самоуправления в срок до 15.06.2019 обязан ликвидировать несанкционированную свалку отходов, - отмечают в прокуратуре.

Отметим, что это уже не первая незаконная свалка в Белозерском районе, из-за которой прокуратуре приходится обращаться в суд, так как местные власти игнорируют требования ведомства убрать мусор. Так, местные чиновники уже второй год не решают вопрос с ликвидацией несанкционированной свалки мусора в Глушковском сельском поселении. 27 декабря Белозерский районный суд обязал чиновников провести рекультивацию этого земельного участка.

Тэги: мусор, нарушения, свалки

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