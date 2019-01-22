В Белозерском районе суд обязал местных чиновников ликвидировать еще одну незаконную свалку

Суд обязал администрацию Белозерского района ликвидировать несанкционированную свалку отходов на территории сельского поселения Антушевское.

Как сообщает областная прокуратура, площадь загрязнения и захламления составила более 60 квадратных метров. Прокуратура направила иск в районный суд с требованием обязать администрацию района ликвидировать свалку твердых коммунальных отходов.

- Решением суда требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме, орган местного самоуправления в срок до 15.06.2019 обязан ликвидировать несанкционированную свалку отходов, - отмечают в прокуратуре.

Отметим, что это уже не первая незаконная свалка в Белозерском районе, из-за которой прокуратуре приходится обращаться в суд, так как местные власти игнорируют требования ведомства убрать мусор. Так, местные чиновники уже второй год не решают вопрос с ликвидацией несанкционированной свалки мусора в Глушковском сельском поселении. 27 декабря Белозерский районный суд обязал чиновников провести рекультивацию этого земельного участка.