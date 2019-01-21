Житель Шекснинского района убил жену, выстрелил в полицейского и покончил с собой

Житель Шекснинского района убил жену, выстрелил из ружья в приехавшего за ним полицейского, а потом покончил с собой. Трагедия произошла накануне, 20 января.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, вчера около 17 часов на проезжей части дороги к деревне Осютино было обнаружено тело 41-летней женщины. Травмы в области головы и туловища свидетельствовали о насильственном характере смерти.

- В ходе первоначальных следственных мероприятий следователи СК России выяснили, что в связи с произошедшим разыскивался бывший супруг погибшей женщины. Его автомашину обнаружил участковый уполномоченный полиции в деревне в 20 километрах от места происшествия. Увидев служебный автомобиль, 41-летний мужчина бросился к своей автомашине, схватил ружье и выстрелил. В результате в шею был ранен находившийся в полицейской автомашине сотрудник полиции. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По данным следствия, мужчина после содеянного покончил жизнь самоубийством. Пресс-служба областного УМВД уточняет, что "Ниву" бывшего мужа убитой нашли в деревне Покровское Шекснинского района.

Следователи осмотрели дом, в котором жили бывшие супруги, и обнаружили следы крови и окровавленную одежду женщины – скорее всего, она была убита в доме. В багажнике автомашины ее бывшего супруга также обнаружены следы крови. По версии следствия, мужчина вывез тело уже мертвой женщины в багажнике и бросил на дороге. По данным шекснинской районной газеты "Звезда", женщина находилась на позднем сроке беременности.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.