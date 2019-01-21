Житель Шекснинского района убил жену, выстрелил в полицейского и покончил с собой

21.01.2019 [Происшествия]

Житель Шекснинского района убил жену, выстрелил из ружья в приехавшего за ним полицейского, а потом покончил с собой. Трагедия произошла накануне, 20 января.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, вчера около 17 часов на проезжей части дороги к деревне Осютино было обнаружено тело 41-летней женщины. Травмы в области головы и туловища свидетельствовали о насильственном характере смерти.

- В ходе первоначальных следственных мероприятий следователи СК России выяснили, что в связи с произошедшим разыскивался бывший супруг погибшей женщины. Его автомашину обнаружил участковый уполномоченный полиции в деревне в 20 километрах от места происшествия. Увидев служебный автомобиль, 41-летний мужчина бросился к своей автомашине, схватил ружье и выстрелил. В результате в шею был ранен находившийся в полицейской автомашине сотрудник полиции. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По данным следствия,  мужчина после содеянного покончил жизнь самоубийством. Пресс-служба областного УМВД уточняет, что "Ниву" бывшего мужа убитой нашли в деревне Покровское Шекснинского района.

Следователи осмотрели дом, в котором жили бывшие супруги, и обнаружили следы крови и окровавленную одежду женщины – скорее всего,  она была убита в доме. В багажнике автомашины ее бывшего супруга также обнаружены следы крови. По версии следствия, мужчина вывез тело уже мертвой женщины в багажнике и бросил на дороге. По данным шекснинской районной газеты "Звезда", женщина находилась на позднем сроке беременности.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Тэги: убийство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жителя Устюженского района отправили в колонию за секс по согласию с 15-летней школьницей
На снегоходах спасательной службы Череповца развлекаются высокопоставленные чиновники?
Покупку мусорных контейнеров власти Вологодской области пытаются переложить на собственников жилья
Жильцам нескольких домов в Вологде велели копить мусор у себя в квартирах
Владелец "Золотого ключика" сдает в аренду почти все свои помещения в Вологде
Гостевой комплекс особого назначения: как из бюджета Череповца потратили десятки миллионов рублей на отдых для чиновников
Вологжанам, не желающим тратиться на контейнеры для мусора, предложили его выбрасывать прямо в грузовик
Стрелявший в клубе "Дежнев" в Дениса Раздрогова пытается переложить вину за его смерть на медиков
В Кичменгском Городке пенсионер из ружья застрелил жену, с которой они прожили 50 лет
Прокуратура: покупать мусорные баки на контейнерные площадки обязан региональный оператор
18.01.2019 [Общество]

"Презентационно-сервисный центр" в Вологде проиграл очередной суд фирме «Шалаевский и партнеры»

3171
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодском районе водитель «Митсубиси» врезался в фуру и погиб
Череповчанин в колонии познакомился в соцсети со школьницей и склонил ее к сексу после своего освобождения
Три пьяные жительницы Кадуя до смерти избили на улице 50-летнюю женщину
В Вологде состоится концерт детских песен из советских кинофильмов
Череповецкая «Северянка» одержала две победы над новосибирским «Олимпом»
Жительница Вологды получила 90% ожогов тела при пожаре из-за курения
Житель Шекснинского района убил жену, выстрелил в полицейского и покончил с собой
 
18.01.2019 [Общество]

Гостевой комплекс особого назначения: как из бюджета Череповца потратили десятки миллионов рублей на отдых для чиновников

5736
0
21.01.2019 [БлогоVO]

Кто вывел такой норматив и можно ли его изменить?

553
0
21.01.2019 [Обзор Прессы]

«Берите и нюхайте»: красноярские активисты отправляют посылки с мусором депутатам Госдумы

20
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика