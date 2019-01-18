В Белозерске в доме, где взорвался газ, был незаконно установлен газовый баллон

В Белозерске хозяин частного дома, в котором вчера произошел слабый взрыв (хлопок) газа, самовольно смонтировал газовое оборудование и нарушил правила его эксплуатации.

- В ходе обследования установлено наличие газового баллона в доме, что запрещено действующим законодательством, монтаж газового оборудования произведен самовольно и не зарегистрирован в газовой службе района, - прокомментировал ситуацию председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области Александр Колычев. - В целях исключения подобных случаев обращаем внимание граждан области на правила обращения с газом в быту, соблюдения инструкций по эксплуатации газовых приборов.

Как ранее сообщал Newsvo, хлопок бытового газа произошел вчера в 14.30 в частном доме №15 по улице 12 декабря. В результате жилое помещение получило повреждения, 41-летний хозяин дома был доставлен в ЦРБ с ожогами рук и лица.