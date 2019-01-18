В Белозерске в доме, где взорвался газ, был незаконно установлен газовый баллон

18.01.2019 [Общество]

В Белозерске хозяин частного дома, в котором вчера произошел слабый взрыв (хлопок) газа, самовольно смонтировал газовое оборудование и нарушил правила его эксплуатации.

- В ходе обследования установлено наличие газового баллона в доме, что запрещено действующим законодательством, монтаж газового оборудования произведен самовольно и не зарегистрирован в газовой службе района, - прокомментировал ситуацию председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области Александр Колычев. - В целях исключения подобных случаев обращаем внимание граждан области на правила обращения с газом в быту, соблюдения инструкций по эксплуатации газовых приборов.

Как ранее сообщал Newsvo, хлопок бытового газа произошел вчера в 14.30 в частном доме №15 по улице 12 декабря. В результате жилое помещение получило повреждения, 41-летний хозяин дома был доставлен в ЦРБ с ожогами рук и лица.

Тэги: взрыв газа, пострадавшие

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На снегоходах спасательной службы Череповца развлекаются высокопоставленные чиновники?
Евгений Доможиров врезался на машине в КаМАЗ в Грязовецком районе
Суд отправил заммэра Вологды Антона Мусихина под домашний арест
Покупку мусорных контейнеров власти Вологодской области пытаются переложить на собственников жилья
Жильцам нескольких домов в Вологде велели копить мусор у себя в квартирах
Вологжанам, не желающим тратиться на контейнеры для мусора, предложили его выбрасывать прямо в грузовик
Роспотребнадзор пытался оштрафовать частный бассейн в Вологде за требование медсправки с посетителей
В Кичменгском Городке пенсионер из ружья застрелил жену, с которой они прожили 50 лет
"Это тебе, это мне, это опять тебе": в Вологде продолжаются споры из-за мусорных баков
Стрелявший в клубе "Дежнев" в Дениса Раздрогова пытается переложить вину за его смерть на медиков
18.01.2019 [Общество]

Прокуратура: покупать мусорные баки на контейнерные площадки обязан региональный оператор

1550
2
17.01.2019 [Общество]

Здание для картинной галереи в Вологде обещают реконструировать к 1 марта 2019 года

933
1
16.01.2019 [Общество]

Дольщика СУ-13 в Вологде пытались наказать за попытку попасть на инвестсовет по достройке домов

2524
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотьме на здании районной газеты установили мемориальную доску в честь Николая Рубцова
В Вашкинском районе запретили крещенские купания в реке Боровка из-за инфекции
В Белозерске в доме, где взорвался газ, был незаконно установлен газовый баллон
В Устюжне заключенный колонии позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве в детсаду Череповца
Череповецкая «Северсталь» завершила турне по Сибири и Дальнему Востоку без поражений
В Вологде разыскивают мать новорожденной девочки, тело которой нашли на городской свалке
В Вологде арестовали парикмахера, который предлагал своим клиентам гашиш
 
16.01.2019 [Общество]

"Это тебе, это мне, это опять тебе": в Вологде продолжаются споры из-за мусорных баков

3607
0
18.01.2019 [БлогоVO]

«Здание Вологодского уездного училища, XIX в»

548
0
17.01.2019 [Обзор Прессы]

Всем спасибо, все свободны!

604
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика