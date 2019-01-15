Капремонт дома, пострадавшего от взрыва газа в Вологде, начнется в 2019 году

Выплаты компенсаций жильцам квартир, пострадавших при взрыве бытового газа в доме на Карла Маркса, 74а в Вологде, начнутся на этой неделе, а капремонт здания – в мае.

Компенсации

- Накануне состоялась встреча с жильцами 30 квартир 1 подъезда. Обсудили сумму ущерба. Сумма финансовой помощи по утере имущества первой необходимости - это 450 тысяч рублей. И сумма помощи на ремонт недвижимого имущества - 493 тысячи рублей. В дальнейшем комиссия продолжит работу по уточнению сумм. Планирую в ближайшие дни провести КЧС в Вологде и утвердить суммы необходимые к выплате, после чего начать возмещение компенсаций жителям дома, который пострадал от взрыва бытового газа, - сказал Сергей Воропанов на оперативном совещании при губернаторе.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, деньги из резервного фонда областного правительства будут направлены на компенсацию утраты предметов первой необходимости: мебели, крупной бытовой техники и т. д.:

- Если имущество утрачено полностью, жильцы получат 100 тысяч рублей на каждого, прописанного в квартире, если частично, то от 50 до 10 тысяч рублей на каждого в зависимости от количества пострадавших предметов.

Средства из городского резервного фонда будут направлены на компенсацию ремонтных работ в квартирах. Ранее специалисты составили дефектные ведомости, в которых указаны повреждения.

- В сумму компенсации войдет как стоимость материалов, так и оплата работы специалистов, которых привлекут к выполнению ремонта сами собственники жилья. По предварительным данным, выплата этой компенсации начнется 18 января, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Отметим, что у некоторых жителей возникли вопросы по поводу сумм, выделяемых на сам ремонт. По словам пострадавших, «тарифы» на ремонтные работы в ведомостях указаны такие низкие, что за них будет сложно найти профессиональных работников.

- Правда, в администрации города сказали, что помогут найти ремонтные бригады на эти деньги, поэтому надеемся только на это, - рассказали Newsvo жильцы.

Кроме того, по словам пострадавших, в ведомостях учли не все пострадавшее имущество. Например, замоченный водой линолеум (ред. – когда произошел взрыв, прорвало трубы, и водой залило несколько квартир) учитывать отказались, хотя у него вымокла основа, из-за чего образуется неприятный запах.

Пяти малоимущим семьям, проживающим в пострадавших квартирах, назначены социальные выплаты в размере 10 тысяч рублей, а одной семье - 25 тысяч рублей. Это средства на первоочередные нужды. От нескольких семей специалисты еще ждут заявления. Работа в этом направлении продолжается.

Капремонт

В четырех наиболее пострадавших квартирах на 4 и 5 этажах строители выходят на завершающий этап ремонта. В ближайшие дни начнется чистовая отделка квартир, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дом должны включить в план капитального ремонта на 2019 год. Уже заключен договор с проектной организацией, работы начнутся в мае 2019 года. Планируется обновить системы жизнеобеспечения - газ, электричество, водо- и теплоснабжение, а также утеплить торцевые фасады дома.

Напомним, взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже произошел 15 декабря. Женщина из этой квартиры погибла.