"Чеваката" дважды проиграла "Казаночке" из Татарстана

В минувшие выходные баскетболистки «Вологды-Чеваката» на выезде встречались с лидером турнирной таблицы Первого дивизиона Суперлиги, казанской «Казаночкой».



Третью четверть первого матча вологжанки проиграли с разницей в двадцать очков (32:12), а окончательный счёт игры - 80:55 в пользу баскетболисток из столицы Татарстана. По 14 очков у "пчёл" в этот вечер набрали Екатерина Кузьменкова и Анна Нужная.



Повторный матч между этими командами завершился также не в пользу вологжанок: финальная сирена зафиксировала счёт на табло 83:74 в пользу хозяек паркета.



После 22 сыгранных матчей вологжанки идут на 6 месте турнирной таблицы: 10 побед, 12 поражений. В следующем туре, 17-18 января, "пчелки" на своем паркете примут самарский «Политех-СамГТУ».





