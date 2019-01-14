"Чеваката" дважды проиграла "Казаночке" из Татарстана

14.01.2019 [Спорт]

В минувшие выходные баскетболистки «Вологды-Чеваката» на выезде встречались с лидером турнирной таблицы Первого дивизиона Суперлиги, казанской «Казаночкой».

Третью четверть первого матча вологжанки проиграли с разницей в двадцать очков (32:12), а окончательный счёт игры -  80:55 в пользу баскетболисток из столицы Татарстана. По 14 очков у "пчёл" в этот вечер набрали Екатерина Кузьменкова и Анна Нужная.

Повторный матч между этими командами завершился также не в пользу вологжанок: финальная сирена зафиксировала счёт на табло 83:74 в пользу хозяек паркета.

После 22 сыгранных матчей вологжанки идут на 6 месте турнирной таблицы: 10 побед, 12 поражений. В следующем туре, 17-18 января, "пчелки" на своем паркете примут самарский «Политех-СамГТУ».


 

Тэги: Вологда-Чеваката, баскетбол

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