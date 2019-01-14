На Крещение в Вологде оборудуют две купели

14.01.2019 [Общество]

Две купели оборудуют в Вологде к 19 января – православному празднику Крещения. Иордани появятся на реке рядом с Соборной горкой и у Cпасо-Прилуцкого монастыря.

В ночь с 18 на 19 января там пройдут крещенские купания, окунуться в прорубь смогут все желающие, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Толщина льда на реке Вологде сейчас составляет 30-35 см - такой показатель обеспечит безопасность вологжанам, вышедшим на лед. У обеих купелей будут дежурить сотрудники экстренных служб, спасатели, медики и сотрудники полиции. По берегу реки смонтируем леерные ограждения, чтобы вологжане выходили на лед по одному в порядке очереди. Также будут установлены палатки с тепловыми пушками, где можно переодеться, и точки с горячим чаем и пирожками», - пояснил заместитель мэра Вологды, начальник административного департамента Алексей Никитин.

На реке рядом с Соборной горкой окунуться в иордань можно будет сразу после праздничного богослужения с 23.00 до 2.00. Купание у стен Спасо-Прилуцкого монастыря продлится до 4.00. В субботу, 19 января, крещенские купания будут организованы с 9.00 до 16.00.

Качество воды непосредственно перед праздниками проконтролируют специалисты МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Сообщается, что на сегодняшний день показатели в норме (ред. – каким образом вода, которая каждое лето не соответствует нормам, раз в год к Крещению достигает соответствия этим нормам, не понятно). Однако использовать воду из купели как питьевую не рекомендуется. Для этих целей освященную воду лучше набирать в храмах. Также перед купанием в крещенской проруби необходимо проконсультироваться с врачом.

Места для крещенского купания будут организованы и в ближайших к областной столице районах. Искупаться можно будет в Грязовецком районе на реке Лежа недалеко от деревни Зимняк, а также на святых источниках Вологодского района: вблизи деревни Стризнево, села Новленское и деревни Голубково. В этих местах безопасность также будет обеспечена экстренными службами.

Тэги: купели, Крещение, Соборная горка, Спасо-Прилуцкий монастырь
пресс-служба городской администрации

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