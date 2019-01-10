40% погибших на пожарах в 2018 году вологжан были пьяны

10.01.2019 [Происшествия]

В Вологодской области за год на треть снизилось количество людей, погибших на пожарах. Если в 2017 году в огне погибли 126 жителей области, то в 2018 – 84 вологжанина, сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМЧС. При этом многие из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Только в период новогодних праздников с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года на территории области произошло 52 пожара, в которых погибли 8 человек, среди которых был ребенок.

Большинство пожаров по-прежнему приходится на жилой сектор (627 из 1025). Чаще всего причинами возгораний становятся неосторожное обращение с огнем (23% от общего числа пожаров), в том числе при курении, и неисправность печного отопления.

На пожарах от неосторожного обращения с огнем погибли 57 человек из 84. Из них 34 были в состоянии алкогольного опьянения.

Тэги: пожар

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