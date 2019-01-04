На трассе в Сокольском районе столкнулись еще шесть автомобилей

04.01.2019 [Происшествия]

В Сокольском районе столкнулись шесть автомобилей. Эту информацию Newsvo подтвердили в пресс-службе областного УМВД.

По нашим данным, ДТП произошло в 16.20 на 523 километре трассы Москва-Архангельск - в том месте, где утром произошла авария с четырьмя погибшими. Эвакуатор доставал из кювета съехавший туда "Ниссан Ноут", и проезжавший мимо  водитель "Хенде" выехал на встречную полосу, чтобы его объехать. В итоге произошло встречное касательное столкновение с автомобилем "Крайслер". Водитель "Крайслера" затормозил, и в итоге с ним столкнулись "Фольксваген Поло", "Мерседес", "Шкода Октавиа" и ВАЗ-2113. По предварительным данным, в результате аварии пострадали четверо человек. 

- С 16.00 час. на 524 км автодороги М-8 «Холмогоры» в Сокольском районе Вологодской области, в месте пересечения с региональной дорогой на г. Тотьму, организовано реверсивное движение по причине ДТП и в связи с устранением последствий предыдущей аварии. На участке имеется затруднение движения автотранспорта. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков, - сообщает пресс-служба Упрдор "Холмогоры". 

Тэги: ДТП

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коллекторское агентство, угрожавшее вологжанину расправой, выплатит ему 7 тысяч рублей
Жители взорвавшегося подъезда на Карла Маркса в Вологде могут остаться без выплат
С 1 января в Вологодской области подорожали почти все коммунальные услуги
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Сокольском районе
В Великом Устюге водитель "Шевроле" при объезде машины сбил насмерть 11-летнего ребенка
Ограбление в очереди за талоном к врачу и продажа ворованной чаги ее хозяйке: курьезы 2018 года в Вологодской области
Арбузы под кроватью, булочка за 5 копеек и фейерверк из розетки: новогодние истории вологжан из детства
Прокурором Вологды назначен Максим Гришин
Герман Якимов отреставрирует еще один памятник архитектуры в Вологде
В Вологодском районе водитель "Тойоты" погиб, врезавшись в "Фольксваген"
30.12.2018 [Общество]

Ограбление в очереди за талоном к врачу и продажа ворованной чаги ее хозяйке: курьезы 2018 года в Вологодской области

6296
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На трассе в Сокольском районе столкнулись еще шесть автомобилей
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Сокольском районе
62 пьяных водителя отстранили от управления авто в Вологодской области за два дня
Ярмарка товаров ручной работы открылась в Вологодском музее-заповеднике
В Вологде во время пожара в квартире на улице Архангельской погиб 55-летний мужчина
В Вологодском районе водитель "Тойоты" погиб, врезавшись в "Фольксваген"
Череповчанин, угрожая ножом, сорвал золотую цепочку с шеи случайного прохожего
 
30.12.2018 [Общество]

Ограбление в очереди за талоном к врачу и продажа ворованной чаги ее хозяйке: курьезы 2018 года в Вологодской области

6296
0
04.01.2019 [БлогоVO]

Ход работ на Карла Маркса, 74а

216
0
04.01.2019 [Обзор Прессы]

Региональный оператор объяснил проблемы с вывозом мусора в Череповце

142
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика