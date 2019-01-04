На трассе в Сокольском районе столкнулись еще шесть автомобилей
В Сокольском районе столкнулись шесть автомобилей. Эту информацию Newsvo подтвердили в пресс-службе областного УМВД.
По нашим данным, ДТП произошло в 16.20 на 523 километре трассы Москва-Архангельск - в том месте, где утром произошла авария с четырьмя погибшими. Эвакуатор доставал из кювета съехавший туда "Ниссан Ноут", и проезжавший мимо водитель "Хенде" выехал на встречную полосу, чтобы его объехать. В итоге произошло встречное касательное столкновение с автомобилем "Крайслер". Водитель "Крайслера" затормозил, и в итоге с ним столкнулись "Фольксваген Поло", "Мерседес", "Шкода Октавиа" и ВАЗ-2113. По предварительным данным, в результате аварии пострадали четверо человек.
- С 16.00 час. на 524 км автодороги М-8 «Холмогоры» в Сокольском районе Вологодской области, в месте пересечения с региональной дорогой на г. Тотьму, организовано реверсивное движение по причине ДТП и в связи с устранением последствий предыдущей аварии. На участке имеется затруднение движения автотранспорта. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков, - сообщает пресс-служба Упрдор "Холмогоры".