Жители взорвавшегося подъезда на Карла Маркса в Вологде могут остаться без выплат

Жители подъезда дома на Карла Маркса, 74а в Вологде, обрушившегося в ночь с 15 на 16 декабря от взрыва бытового газа, рассказали Newsvo, что им могут отказать в выплатах, которые обещали ранее.

Напомним, 26 декабря чиновники объявили, что в соответствии с федеральным законодательством выплаты будут начисляться в размере: 100 тысяч рублей для граждан, полностью утративших имущество, и 50 тысяч рублей для граждан, частично утративших имущество. Это было сказано на комиссии по чрезвычайным ситуациям, где присутствовали журналисты.

Однако сегодня жильцы, квартиры которых пострадали частично, сообщили нашей редакции, что ничего выплачивать им не собираются. По крайней мере, такое мнение сложилось у тех, кто 29 декабря присутствовал на встрече с и.о. начальника департамента городского хозяйства администрации Вологды Андреем Макаровским. При этом на встречу почему-то позвали не всех жильцов, а только некоторых.

-Многих жильцов о ней попросту не оповестили (хотя у администрации есть все наши телефоны). Почему-то избирательно позвали только несколько человек, а они уже потом рассказали нам. Сказали, что никаких выплат не будет, просто сделают ремонт в квартирах. И то, когда и что именно сделают, не понятно, ничего не сказали, - рассказали Newsvo жители одной из квартир в первом подъзде, в которой частично пострадало имущество.

К слову, после взрыва в этой квартире, в частности, была повреждена новая оконная рама на балконе. По словам хозяйки квартиры, ее заменили на другую, но при этом вставили обратно старые стекла.