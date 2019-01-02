С 1 января в Вологодской области подорожали почти все коммунальные услуги

С 1 января 2019 года в Вологодской области действуют новые тарифы на коммунальные услуги, которые будут отражены в квитанциях за январь. Их утвердил в декабре департамент ТЭК. При этом водоотведение на несколько копеек подешевеет, а все остальные услуги ЖКХ подорожают.



1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (руб за м3) - МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

до 1 января 2019 г.– 34.99

с 1 января по 30 июня 2019 г – 35.02

с 1 июля по 31 декабря 2019 г – 35.02

рост - 0.085 %



2. ВОДООТВЕДЕНИЕ (руб за м3) - МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

до 1 января 2019 г – 24.19

с 1 января по 30 июня 2019 г – 24.16

с 1 июля по 31 декабря 2019 г - 24.16

снижение – 0.124 %



3. ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (руб за Гкал) - МУП «Вологдагортеплосеть»



до 1 января 2019 г – 1871.48

с 1 января по 30 июня 2019 г – 1900.80

с 1 июля по 31 декабря 2019 г - 1900.80

рост – 1.566 %



4. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (руб за кв/ч) - ООО "Северная сбытовая компания"

до 1 января 2019 г - 4.44 (с газ.плитами) и 3.53 (с эл.плитами)

с 1 января по 30 июня 2019 г – 4.51 (с газ.плитами) и 3.59 (с эл.плитами)

с 1 июля по 31 декабря 2019 г - 4.67 (с газ.плитами) и 3.73 (с эл.плитами)

рост – 5.180 % (с газ.плитами) и 5.665 % (с эл.плитами)



5. ГАЗ (руб за 1000 м3 газа, или руб. на 1 чел при отсутствии газ.счетчика)

до 1 января 2019 г - 5606, или 72.88 с человека

с 1 января по 30 июня 2019 г – 5701, или 74, 11 с человека

с 1 июля по 31 декабря 2019 г - 5781, или 75,15 с человека

рост – 3.121 %



6. ВЫВОЗ МУСОРА (руб. с человека) - ООО "АкваЛайн", ООО "Чистый след"

(никакого официального документа, подтверждающего величину данного тарифа, на 2 января 2019 года нет)

с 1 января по 31 декабря 2019 г. - 140.00



В связи с появлением с 1 января 2019 года новой коммунальной услуги "обращение с ТКО" услуга "вывоз мусора", ранее входящая в состав платы за содержание жилья, исключается из тарифа на содержание жилья автоматически (без решения собрания собственников).



7. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (руб. с 1 кв.м общей площади) - Фонд капремонта Вологодской области

С 1 января по 31 декабря 2019 года тариф останется прежним. Изменения коснутся только многоквартирных домов переменной этажности: жители тех подъездов, где нет лифта, будут теперь платить 7,80 (ранее они платили за капремонт столько же, сколько и жители подъездов с лифтом).

- В связи с увеличением тарифов на воду и электроэнергию увеличивается и величина расходов на соответствующие коммунальные ресурсы (водоснабжение и электроэнергия), входящие в состав тарифа на содержание жилья (КР на СОИ), - информирует Вологодская ассоциация ТСЖ.

Напомним, последнее подорожание услуг ЖКХ в Вологодской области было в июле 2018 года. При этом, по данным Росстата, наша область вошла в ТОП-5 регионов России по темпам роста тарифов ЖКХ.