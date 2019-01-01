Под завалами обрушившегося из-за взрыва газа дома в Магнитогорске нашли восьмого погибшего

01.01.2019 [Происшествия]
Под завалами обрушившегося из-за взрыва газа дома в Магнитогорске нашли восьмого погибшего

В Магнитогорске извлекли из-зпод завалов тело восьмого погибшего 31 декабря в результате взрыва в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

"По состоянию на 12:00 1 января из-под завалов извлечены тела восьми погибших. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна", - говорится в сообщении.

В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Обрушился подъезд, есть вероятность обрушения еще двух. Всего в десятиэтажном доме 12 подъездов, в нем проживают 1,1 тыс. человек. На данный момент МЧС известно, что взрывом газа полностью разрушены 25 квартир и 10 частично.

По последним данным, пять человек находятся в больницах, один из них - в тяжелом состоянии. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии в Магнитогорске.

В двух школах Магнитогорска развернули пункты временного размещения, которые могут вместить 1,45 тыс. человек. В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что семьи погибших получат выплаты по 100 тыс. рублей, пострадавшим выплатят 50 тыс. рублей. Позднее стало известно, что власти рассмотрят возможность увеличения размера выплат.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заверил, что власти Челябинской области купят квартиры потерявшим жилье в результате ЧП.

2 января в Челябинской области объявлен траур.

Напомним, в ночь с 15 на 16 декабря взорвался бытовой газ в пятиэтажном доме в Вологде. Погибла женщина, трое человек были госпитализированы.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске. Главное

Тэги: газ, взрыв, ЧП
Фото пресс-службы МЧС России

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