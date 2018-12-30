Ограбление в очереди за талоном к врачу и продажа ворованной чаги ее хозяйке: курьезы 2018 года в Вологодской области

Евгения Сибирцева

NewsVo сделал обзор самых курьезных событий и преступлений 2018 года в Вологодской области.

Неудачно начался 2018 год для 27-летнего череповчанина, который с 22 ноября 2017 года находится в розыске. Может, так бы его до сих пор и разыскивали, если бы он с бодуна не решил вместе со знакомым вскрыть в супермаркете автомат с игрушками. Задержали их на выходе, похищенная игрушка была при них.

16 января не повезло дачному вору. Сотрудники Росгвардии застали его за тем, что он вез загруженные чем-то санки и заметал следы от полозьев веником. Оказалось, что это была уже не первая его кража с дач, но до сих пор он не "попадался". В этот раз веник явно был лишним.

Кое-что из украденного.

Вообще практика показывает, что красть зимой сложнее. Житель деревни Большой Двор Тоншаловского сельского поселения в Череповецком районе веник не использовал, но его выдали следы на снегу. Украденные у односельчанки сыр, колбасу, крупы и две тушки разделанного кролика участковый обнаружил у любителя поживиться чужим в коридоре – сказал, что не успел спрятать.

Сани пригодились и приставам в Вожегодском районе – для доставки в отдел УФССП алиментщика из отдаленной деревни. Их они прицепили к снегоходу, призвав на помощь инспекторов ГИМС.

- Вожегодец обосновался в дальней деревне Барканово, где всего два жилых дома и добраться куда не очень просто из-за бездорожья, болот и их частных жителей – змей, - сообщала пресс-служба УФССП по Вологодской области.

Помогла ли доставка на санях добиться выплаты полумиллиона рублей алиментов, история умалчивает.

Те самые сани.

Хозяйка парикмахерской «Анна» в Череповце ударила активиста проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» лопатой, когда тот попытался сфотографировать прейскурант. Говорит, приняла его за хулигана. Женщину можно понять – «народный контролер» не представился. Сам активист сказал, что всю информацию о нарушениях они передают контролирующим органам. Интересно, а сами контролирующие органы чем занимаются?

Премию за находчивость и должность в какой-нибудь административной структуре стоит присудить молодому человеку, который украл из дома жительницы села имени бабушкина 100 килограммов чаги, а потом продал их хозяйке как собранное им сырье.

Дотащив украденные мешки с чагой до забора, мужчина позвонил женщине и сообщил, что принес ей сырье, а когда та пришла, продал ей ее же чагу за 4 тысячи рублей.

В принципе, затея бы удалась, если бы предприимчивый мужик не пошел по стопам ушлых чиновников - на следующий день он повторил аферу и снова принес грибы на продажу. Тут уже женщина заподозрила неладное - после покупки сырья количество чаги дома не увеличилось. Так и попался.

Те самые мешки с чагой.

Жадность «спалила» и 46-летнего жителя Вологды, когда тот в третий раз попытался украсть продукты из супермаркета на улице Добролюбова. Первые две «ходки» - за двумя банками пива, а потом за двумя банками тушенки – прошли удачно. Но мужику захотелось еще две банки пива, с ними он и попался.

В День космонавтики пьяный череповчанин застрял между стеной и унитазом. «Заснул в туалете, как-то сполз и застрял», - рассказали спасатели. Застрял крепко - унитаз пришлось демонтировать.

Трезвый образ жизни не спас другого череповчанина - он застрял в оконной решетке, когда полез в свою квартиру, чтобы взять деньги для оплаты такси – забыл и их, и ключи от своего жилья. Впрочем, отсутствие денег в этом случае ему помогло – таксист хотя бы вызвал полицию, а те – спасателей.

В Вологде пассажиров в мае порадовал качеством автобус №37Э – прямо на ходу у него сорвало крышу. Суть происходящего с общественным транспортом в Вологде метко охарактеризовал один из пользователей соцсети: «Ору с фото, скоро колёса будут на ходу отваливаться, а они тарифы б*** поднимают, это о*** (ред. – «с ума сойти») просто».

Представляем, какие междометия посыплются из уст вологжан, если подобное произойдет в новогоднюю ночь, при тарифе 40 рублей за проезд. Напомним, Вологда в очередной раз стала чуть ли не единственным (а, может, единственным?) городом России, где тариф на проезд в Новый год выше, чем обычный. Рекомендуем транспортникам перепроверить надежность деталей автобусов и одинокого троллейбуса.

Для жителей России, считающих, что Вологда и Волгоград – одно и то же, это невежество обычно ограничивается насмешками в соцсетях. А вот для трех болельщиков Чемпионата мира по футболу из Китая все обернулось куда плачевнее – они не смогли найти свой поезд на табло на вокзале в Волгограде. Выяснилось, что билеты они покупали онлайн, а станцией отправления выбрали Вологду.

И снова деньги. Летом житель Череповца попытался сбежать из отдела судебных приставов с 340 тысячами рублей. Их ему передал прямо в отделе УФСПП его должник. Однако оказалось, что сам взыскатель тоже является должником – у него был непогашенный кредит на сумму более миллиона рублей. Он попытался сбежать от приставов с деньгами, но бегство не удалось.

А житель Вологды из-за жажды наживы застрял в автомате "Бабломёт" в ТЦ на площади Чайковского, пытаясь ухватить денежные купюры. Суть работы автомата заключается в создании воздушного потока, в котором начинаются крутиться бумажные купюры. За 20 секунд пользователь должен попытаться захватить деньги рукой. Задача не из легких, легче урвать купюры из денежного потока областного бюджета – там и времени предоставляется больше, и навар побольше будет, и риск «застрять» невелик.

Застрявшего в "бабломете" сфотографировали очевидцы.

Ночью в июле внимание сотрудников Росгвардии в Череповце привлекла молодая девушка, сидевшая в компании двух молодых людей на улице. И не зря. «Девушка» с длинными волосами, наклеенными ресницами и маникюром оказалась 22-летним жителем Вытегры, который был в розыске за уклонение от службы в армии.

Новости культуры из Вологды. 17-летний молодой человек летом зашел в старый заброшенный дом на улице Набережной 6 Армии, 149, чтобы… справить нужду, и обнаружил там две гранаты. На его счастье, дом не является памятником культуры, а то гранаты могли бы оказаться с зарядом, выполняя роль бомжа, решившего вскипятить воды для чая на костре прямо в доме со штурвалами. Юноша не придумал ничего более умного, чем взять боеприпасы и понести их в офис следователей неподалеку.

Жителю Вологды, покинувшему увеселительное заведение рано утром, нужно было добраться до работы. Проблема была в том, что работал он в районе улицы Элеваторной, а «веселился» в районе улицы Гагарина, при этом денег на такси не осталось. Зато неподалеку вологжанин заметил чей-то трактор. На нем он и доехал до работы. Хозяин угнанного трактора этой смекалки не оценил – в отношении спешившего на работу было заведено уголовное дело.

То самое средство передвижения.

Очереди – наше все. Пока департамент здравоохранения вещает о нововведении 21 века – записи к врачам онлайн (а с 20 века еще и телефонная запись осталась), вологжане, чувствующие подвох, занимают очередь за талоном в стоматологическую поликлинику на улице Батюшкова ночью. Занятие это небезопасное. У стоявшей в этой очереди в 4.30 утра вологжанки проходящий мимо молодой человек выхватил сумку с документами, деньгами и мобильником и бросился бежать. Сплоченные общей бедой – невозможностью попасть на прием к стоматологу – участники очереди пришли ей на помощь. Один из мужчин догнал грабителя у городского рынка и удерживал его до прихода полицейских.

А вот некоторые желающие попасть на прием в ЦРБ придумали более безопасный способ получить талон к врачу. Правда, за него придется заплатить 300 рублей. Именно столько предлагали в ноябре тому, кто согласится занять очередь за талоном в ЦРБ для автора объявления. Это, конечно, вологжане по своей воле так «развлекаются». Под новостью об этом объявлении сразу же появился комментарий департамента здравоохранения, в котором говорится, что «В Вологодской ЦРБ организована запись к специалистам через Интернет, по телефону и при личном обращении в регистратуру». Действительно, зачем записываться онлайн или по телефону, когда можно заплатить 300 рублей, чтобы за тебя заняли «живую» очередь. Так ведь веселее. А если еще и ограбят при этом, совсем весело будет.

Житель Архангельской области тоже решил заработать на проблемах вологодского здравоохранения. Мужчина узнал, что в сямженской ЦРБ не хватает врачей, а если такой храбрец, желающий поехать в сельскую местность, найдется, то ему выплатят миллион рублей по программе «Земский доктор». Оставалось найти диплом, ведь у мужчины не было высшего медицинского образования. По неизвестным причинам новоявленный «врач» решил позариться на должность стоматолога. Сказано – сделано. Смастерил диплом и приехал в Сямженский район. Областная прокуратура сообщила, что факт подделки вскрылся сразу, однако местные жители написали в соцсети, что мужчина успел какое-то время поработать в больнице. Интересно, заподозрили бы неладное, если бы не стали проверять диплом?

Круг курьезов этого замкнулся там же, где и начался, - в Череповце. 26-летний череповчанин 27 декабря оказался запертым в кафе после корпоратива – заснул в подсобном помещении накануне вечером, а проснулся уже утром, обнаружив, все разошлись по домам, а само здание закрыто. Видимо, его коллеги ушли в таком же «трезвом» состоянии, потому что про него все забыли.