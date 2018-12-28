Уснувший пьяный череповчанин оказался запертым на ночь в кафе после корпоратива

Сотрудники Росгвардии помогли выйти из здания 26-летнему череповчанину, который заснул и оказался запертым в кафе после корпоратива.

Сигнал о срабатывании сигнализации в охраняемом здании на улице Ломоносова поступил в Росгвардию накануне около 7 часов утра. На место происшествия прибыл наряд группы задержания, но увеселительное заведение еще не открылось, двери были заперты. Следов взлома или попыток проникновения обнаружено не было. При этом в одном из окон на втором этаже правоохранители заметили силуэт человека. Мужчина пытался открыть окно изнутри.

Сотрудники Росгвардии связались с собственником заведения, который приехал на место и открыл дверь. Мужчина, который был внутри, пояснил, что накануне вечером отдыхал в кафе с коллегами, но во время мероприятия заснул в одном из подсобных помещений, а когда проснулся, то понял, что все уже разошлись по домам, а само здание закрыто. Когда он попытался открыть окно, сработала сигнализация.

Росгвардейцы передали мужчину полиции.