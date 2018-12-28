Уснувший пьяный череповчанин оказался запертым на ночь в кафе после корпоратива

28.12.2018 [Происшествия]

Сотрудники Росгвардии помогли выйти из здания 26-летнему череповчанину, который заснул и оказался запертым в кафе после корпоратива.

Сигнал о срабатывании сигнализации в охраняемом здании на улице Ломоносова поступил в Росгвардию накануне около 7 часов утра. На место происшествия прибыл наряд группы задержания, но увеселительное заведение еще не открылось, двери были заперты. Следов взлома или попыток проникновения обнаружено не было. При этом в одном из окон на втором этаже правоохранители заметили силуэт человека. Мужчина пытался открыть окно изнутри.

Сотрудники Росгвардии связались с собственником заведения, который приехал на место и открыл дверь. Мужчина, который был внутри, пояснил, что накануне вечером отдыхал в кафе с коллегами, но во время мероприятия заснул в одном из подсобных помещений, а когда проснулся, то понял, что все уже разошлись по домам, а само здание закрыто. Когда он попытался открыть окно, сработала сигнализация.

Росгвардейцы передали мужчину полиции.

Тэги: новый год, курьезы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде с балкона четвертого этажа выпала 5-летняя девочка
В Вологде ликвидируется фирма, ответственная за ремонт Красного моста
В Вологде на стройке жилого комплекса «Рафинад» погиб рабочий
Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы
В Вологодской области установят единый тариф за вывоз мусора – 140 рублей с человека в месяц
Инструктор клуба "Кунфу" Антон Макарьин назначен директором Вологодского многопрофильного лицея
Пустующие земли сельхозназначения будут раздавать бесплатно в трех районах Вологодской области
Объясняя высокий тариф на вывоз мусора, в правительстве Вологодской области сослались на регионы, где он еще выше
«На еду остается в лучшем случае 4 тысячи рублей»: вологжанин рассказал, как выживает на зарплату
Директор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный покидает свой пост
28.12.2018 [Экономика]

Из бюджета Вологодской области в начале 2019 года потратят почти миллион рублей на перевозки чиновников

765
2
27.12.2018 [Общество]

В Вологде на незаконном рекламном щите разместили рекламу УМВД

1426
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Уснувший пьяный череповчанин оказался запертым на ночь в кафе после корпоратива
Родственница депутата Вологодской гордумы собирается заработать на историческом доме миллион рублей?
Электронные копии книг и статей о народах Русского Севера выложили на сайте Вологодской областной библиотеки
В Вологде опекуну избитого 6-летнего мальчика предъявили обвинение в истязании ребенка в составе группы лиц
Из бюджета Вологодской области в начале 2019 года потратят почти миллион рублей на перевозки чиновников
Ущерб лесу, причиненный преступлениями в Вологодской области в 2018 году, возместили лишь на 50%
В новогодние каникулы в Вологде пройдет фестиваль любительских театров
 
27.12.2018 [Общество]

Новогодние праздники в Вологде и области: куда сходить и что посмотреть

1984
0
28.12.2018 [БлогоVO]

А можно бюджет города не будет так открыто пополняться от сноса домов?

470
0
28.12.2018 [Обзор Прессы]

Почему патруль может остановить человека с елкой

192
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика