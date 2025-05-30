Сериал «Фишер. Затмение». Что нового ждет зрителей?

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Успех сериала «Фишер» заставил его создателей снять продолжение

Трудно не признать, что уровень отечественных сериалов (в отличие от отечественных фильмов) за последние годы заметно вырос. Это как раз тот случай, когда количество наконец-то перешло в качество. Особенно вырос уровень наших сериалов на детективную тему. И действительно для хорошей истории этого жанра не требуются дорогие спецэффекты. Для теледетектива нужно придумать интересную завязку, любопытные сюжетные ходы и пригласить известных актеров. А если в основу сценария еще и легли реальные события, то это еще и дополнительная реклама будет…

В 2023 году стартовал сериал «Фишер», который рассказывал о серии убийств, произошедших в 1986 году в Советском Союзе. Главные роли исполнили Иван Янковский (следователь Боков), Александр Яценко (следователь Козырев), Александра Бортич (Добровольская). В финале «Фишера» работники правоохранительных органов все же смогли найти и задержать маньяка. Казалось, история завершена – зло повержено и понесет заслуженную кару в виде высшей меры наказания. Но, все оказалось только начинается…

На днях стартовал второй сезон сериала под названием «Фишер. Затмение». Казалось, что можно тут еще рассказать – неужели маньяк чудом сбежит из хорошо охраняемой тюрьмы и возьмется за старое? Но, к счастью, сценаристы не пошли по такому неправдоподобному банальному пути.

Действие второго сезона происходит уже в 1994 году. К своим ролям вернулись Александр Яценко, Иван Янковский и Андрей Максимов (сыгравший Фишера). К актерскому составу первого сезона присоединились Александра Ребенок, Ирина Старшенбаум и Никита Худяков.

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Интересно наблюдать как персонажи знакомые по первому сезону изменились вместе со своей страной. Если события первого сезона происходили в СССР, то второго уже в Российской Федерации. А вот общая мрачность происходящего осталось. Правда, создатели сериала пока не озвучили какая же криминальная история легла в основу продолжения. В любом случае, начало новой истории выглядит очень любопытно. Ну, а если вы решили посмотреть «Фишер. Затмение», то обязательно начните с первого сезона.