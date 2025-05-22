Культура

Новый фильм «Соловей против Муромца». Старая сказка из будущего

Опубликовано
Алексей Колосков
корреспондент
кино премьера

Источник фото: kinopoisk.ru

На экраны вышла новая лента российских режиссеров. Зрители будут сильно поражены, увидев трактовку старого сюжета на новый лад


За последние годы, отечественный кинематограф очень напоминает взбесившийся принтер – новые фильмы появляются в большом количестве. Одна из причин - санкции со стороны зарубежных кинопроизводителей, так что «свободные окна» имеются. Отсюда и большое количество российских фильмов самого разного качества на больших экранах.

Отдельным пунктом в данном списке стоят фильмы для семейного просмотра – как правило это перезапуски советских мультфильмов. А еще это попытки привлечь зрителей современным, то очень вольным пересказом русских былин. Как пример, можно привести финансово успешную киносерию «Последний богатырь». Вот и создатели сценария фильма Кирилл Журенков, и Надежда Воробьева «Соловей против Муромца» решили пройти по этой проверенной и проторенной дорожке, но правда с одним дополнением. Если первые схватки героя и антигероя происходили в времена «старины глубокой», то финальная схватка состоится в футуристической Москве XXI века.

Дело в том, что Соловей-разбойник обманом победил знаменитого богатыря и заточил его во льдах. А сам все эти столетия при помощи обретенного бессмертия строил финансовую и политическую карьеру, при том настолько успешно, что художник Васнецов вместо Ильи Муромца изобразил именно Соловья-Разбойника. А благодаря правильной пропаганде Соловей вошел в историю как герой, а богатырь как бандит с большой дороги. Финальный бой состоится отнюдь не традиционным способом – старинные противники померяются силами после того, как залезут в костюмы боевых роботов.

Да-да, в недалеком будущем такой спорт весьма популярен. Более того, в нем инкогнито выступают разные сказочные существа из русских былин, которых Илье Муровце придется одолеть на арене, прежде чем он дойдет до финального боя против Соловья-Разбойника.

Режиссером фильма выступил Карен Оганесян, а главные роли исполнили Владимир Любимцев (Илья Муромец) и Никита Ефремов (Соловей-Разбойник). Так как фильм рассчитан на семейную аудиторию, то в кадре присутствуют юные персонажи. Дети весьма раздражают и выглядят ненужными для событий на экране, в отличии от фильма 2011 года «Живая сталь», из которого создатели ленты «Соловей против Муромца» немало позаимствовали. Поединки бойцов в боевой броне выглядят очень неплохо, а вот остальная часть фильма затянута. Юмор на тему попаданца из прошлого, которое удивляют современные достижения науки и техники присутствует – как же без этого?

В любом случае фильм «Соловей против Муромца» получился неплохим, так что на киносеанс вполне можно сходить всей семьей.

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