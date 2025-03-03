«Анора» победила на «Оскаре», но есть неприятный нюанс для Юры Борисова

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Юрия Борисова похвалили, но Оскара не дали. Есть повод погрустить

Вот и завершилась девяноста седьмая по счету церемонию вручения кинопремии «Оскар». Скандалами данное мероприятие в этом году не отметилось, а вот были ли какие-то неожиданности мы сейчас узнаем. Начнем конечно с самой престижной номинации «Оскара» - «Лучший фильм». Десять претендентов, среди которых были такие «киномастодонты» прошлого года как «Субстанция», «Дюна: Часть вторая», «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный». Но, победила «Анора» режиссера и сценариста Шон Бейкера, в котором снялись российские актеры - Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. История стриптизерши, которая решила выйти замуж на сына российского олигарха, по мнению американской киноакадемии стала лучшим фильм прошлого года.

Лучшим режиссером стал Шон Бейкер за ту же «Анору». Честно говоря, как зритель я не мог понять, данная лента обласкана киноакадемией США. Та же «Субстанция» (которой достался единственный приз за грим и прически) выглядит более сильным кандидатом на приз.

Эдриан Броуди стал лучшим актером за фильм «Бруталист» - «Аноры» в этой номинации не было.

Майки Мэдисон за роль стриптизерши из «Аноры» также получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль».

Награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» получил за роль в фильме «Настоящая боль» Киран Калкин. Это и стало ложкой дегтя для «Аноры», так как Юра Борисов, который претендовал на этой приз, ушел без награды.

Зои Салдана (фильм «Эмилия Перес») стала лучшей актрисой второго плана.

За лучший оригинальный сценарий приз получила «Анора» (Шон Бейкер) – добавив в копилочку фильма еще одну награду. Также данный фильм был награжден в номинации «Лучший монтаж».

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Вот такие «Оскары» достались «Аноре». Выбор, конечно, весьма спорный. Учитывая, что в номинациях были представлены киноработы как минимум не хуже. Истории стриптизерши и сына олигарха…