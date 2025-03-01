Новый российский фильм «Северный полюс» стартовал в прокате – стоит ли смотреть?

Источник фото: kinopoisk.ru

На экраны российских кинотеатров вышла новая историческая лента

Похоже, что тема холодной опасной зимы среди вечных льдов, в этом году очень популярна у отечественных кинематографистов. Смотрите сами – недавно стартовал сериал «Челюскин: Первые», а буквально вчера в российский кинопрокат вышел фильм «Северный полюс». Если действие «Челюскина» происходит задолго до начала Великой Отечественной войны (в 1933 году), то события «Северного полюса» демонстрируют события 1963 года. Если в сериале бедствие терпит корабль «Челюскин», то в фильме не повезло советской подводной лодке К-3.

Опять же по сравнению с сериалом, «Северный полюс» имеет значительно более маленький хронометраж, что заставляет события на экране происходить быстрее, ибо всю историю нужно вместить в 120 минут хронометража. И это действительно чувствуется при просмотре фильма.

Режиссер, а также одним из сценаристов выступил Александр Котт (среди его прошлых работ значится отличный исторический фильм «Брестская крепость»). Собственно, к происходящему на экране действий, лично у меня никаких претензий нет. Если и есть какие-то особо заметные для профессионалов большие ляпы, то обычный зритель эти самые ляпы не заметит.

Опять же хороши зимние пейзажи, жаль музыкальный ряд особо не запоминается. Вернее, забывается сразу после выхода из кинотеатра – все же с хорошими композиторами в современном российском кино уже давно наблюдаются большие проблемы.

В России снимут кино про певицу Максим

Суммируя все это, стоит ли идти на фильм «Северный полюс» в кинотеатр? Так как, в данный момент в отечественном прокате ничего особо интересного не идет (спасибо санкциям!), то почему бы и не посмотреть на большом экране историю советской подводной лодки, которую испытывают в Баренцевом море?