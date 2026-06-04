Вологодский бизнес может расширить рынки сбыта через популярный маркетплейс

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Возможность расширения бизнеса обсудил глава региона Георгий Филимонов с Татьяной Ким

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обсудил с главой объединенной компании Wildberries и Russ Татьяной Ким возможность расширения рынков сбыта продукции, произведенной вологодским бизнесом. Рабочая встреча прошла на площадке Петербургского экономического форума.

«В Вологодской области работают порядка 50 тысяч субъектов МСП. Наши предприниматели производят качественные продукты и товары, оказывают услуги, увеличивают объемы производства и создают новые рабочие места. Обсудили с Татьяной Владимировной запуск комплексной программы «Платформа Роста», которая окажет поддержку Вологодским производителям и предпринимателям и поможет выйти на федеральный и международный уровень», – сказал Георгий Филимонов.

К примеру, в прошлом году на Wildberries появился раздел вологодских производителей для продвижения локальных брендов «Сделано на Вологодчине». Сейчас там размещено свыше 1,5 тысячи карточек товаров вологодских производителей.

Планируется, что программа «Платформа Роста» позволит получить доступ к маркетплейсу на льготных условиях и комплекс инструментов для масштабирования бизнеса и снижения стартовых расходов.