Ситуация как перед обвалом. На рынке недвижимости растет предложение
Источник фото: globallookpress.com
Россияне все чаще выставляют свое жилье на продажу
Несмотря на высокие ставки по ипотеке, и падение объемов выдачи жилищных кредитов, российский рынок недвижимости смог выстоять в сложившейся ситуации. Если снижение цен на квартиры и было, то оно было минимальным. Однако именно сейчас на рынке складывается весьма угрожающая ситуация.
По итогам апреля значительно выросло предложение на вторичном рынке жилья. По
Во-первых, финансовое состояние многих россиян значительно ухудшилось. Брать кредиты по нынешним ставка стало невыгодно. Продажа недвижимости стала одним из способов получит живительную наличность.
Во-вторых, за прошедший год недвижимость не показала существенного роста, в то время как депозит в банке давал 20% годовых. Значит владельцы квадратных метров потеряли капитал.
Когда все слухи о заморозке вкладов были развеяны, а впереди снижение ставок по депозитам, люди решили их зафиксировать, и положить деньги от продажи недвижимости на депозит.
Сильный рубль также подталкивает владельцев недвижимости ее продать и купить дешевую валюту. Большинство аналитиков предсказывают более дорогой доллар в будущем, поэтому люди торопятся пока цены очень вкусные.
Но чем все это закочиться? Ведь когда предложение превышает спрос, то по законам экономики цены идут вниз. А когда предложение слишком превышает спрос, то происходит обвал. Как гласит пословица, где тонко, там и рвется. По крайней мере тем людям, кто хочет покупать недвижимость подешевле, стоит немного подождать…