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Россияне все чаще выставляют свое жилье на продажу

Несмотря на высокие ставки по ипотеке, и падение объемов выдачи жилищных кредитов, российский рынок недвижимости смог выстоять в сложившейся ситуации. Если снижение цен на квартиры и было, то оно было минимальным. Однако именно сейчас на рынке складывается весьма угрожающая ситуация.

По итогам апреля значительно выросло предложение на вторичном рынке жилья. По данным «Авито Недвижимость», в первой половине апреля 2025 года россияне сталин на 5% чаще предлагать свою недвижимость к продаже. В мае эта тенденция только усилилась. Причин у этого явления очень много.

Во-первых, финансовое состояние многих россиян значительно ухудшилось. Брать кредиты по нынешним ставка стало невыгодно. Продажа недвижимости стала одним из способов получит живительную наличность.

Во-вторых, за прошедший год недвижимость не показала существенного роста, в то время как депозит в банке давал 20% годовых. Значит владельцы квадратных метров потеряли капитал.

Когда все слухи о заморозке вкладов были развеяны, а впереди снижение ставок по депозитам, люди решили их зафиксировать, и положить деньги от продажи недвижимости на депозит.

Сильный рубль также подталкивает владельцев недвижимости ее продать и купить дешевую валюту. Большинство аналитиков предсказывают более дорогой доллар в будущем, поэтому люди торопятся пока цены очень вкусные.

“Окно возможностей” на рынке недвижимости, или Почему продавать жилье надо именно сейчас

Но чем все это закочиться? Ведь когда предложение превышает спрос, то по законам экономики цены идут вниз. А когда предложение слишком превышает спрос, то происходит обвал. Как гласит пословица, где тонко, там и рвется. По крайней мере тем людям, кто хочет покупать недвижимость подешевле, стоит немного подождать…