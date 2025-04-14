Банк России слишком заигрался в укрепление рубля

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Российская валюта продолжает уверенно урепляться

Сегодня на Банк России оказывается очень мощное давление из-за слишком высокой ключевой ставки. Эльвира Набиуллина уже обозначила условия для снижения ставки. Все будет зависеть от снижения инфляции. Одним из факторов, влияющим на данный показатель, является курс рубля. И в последние месяцы мы видим довольно мощное укрепление национальной валюты. Однако инфляция пока снижаться и не думает, а вот проблемы с бюджетом нарастают.

Как пишут “ Известия ”, по итогам первого квартала 2025 года государственный бюджет России был исполнен с дефицитом 2,17 трлн рублей. И есть риск, что эта цифра может увеличиться. Главной причиной этого явления может стать резкое падение цен на нефть. Только за последний месяц котировки черного золота упали до $60 за баррель, потеряв в цене более 10 долларов. Если нефтяные котировки останутся на этом уровне, то российский бюджет рискует потерять один триллион доходов. А если падение продолжится, то эта цифра может быть еще больше.

Однако если бы рубль был на более низких значениях, то дефицит бюджета мог бы быть значительно меньше. Мы уже писали о том, что основным драйвером укрепления рубля являются политические события, а именно заявления о возможных переговорах России и США по урегулированию украинского конфликта. Тем не менее ЦБ может полностью регулировать курс, и в любой момент мог остановить укрепление национальной валюты, однако полностью отказался это делать.

Нефть ломает планы Набиуллиной. Время чудес для рубля подходит к концу

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