Нефть ломает планы Набиуллиной. Время чудес для рубля подходит к концу

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Падение котировок нефти может стать критичным для курса рубля

Российский рубль показывает чудеса стабильности. С начала этого года наша валюта показал самый сильный рост среди всех остальных валют мира. И даже потрясения на мировых рынках из-за пошлин Трампа остались незамеченными. Но вечно это длиться не может, и уже скоро тренд может измениться на противоположный.

Чтобы понять перспективы рубля, необходимо остановиться на двух факторах. Первый их них, это стоимость нефти, которая вчера на торгах уходила ниже отметки $60 за баррель. При этом нефть сорта Urals торгуется еще ниже на отметке около $50 за бочку. Вся проблема в том, что российский бюджет изначально рассчитывался исходя из стоимости нефти $70 за баррель. Становится очевидно, что при нынешних ценах на “черное золото” у бюджета могут появиться проблемы, если нефть обратно не вернется на приемлемые уровни.

Второй фактор, это возможное снижение ключевой ставки ЦБ. Недавно Набиуллина заявила, что высокие ставки не будут вечно, также она отметила позитивные данные по инфляции. Все идет к тому, что через несколько месяцев мы можем увидеть первое снижение ключевой ставки в этом году, что является негативом для рубля.

Но при таком раскладе возникает другая проблема. ЦБ в этом году позволил рублю слишком сильно укрепиться, в надежде обуздать инфляцию. И сейчас начинает проявляться эффект от проделанной работы. Снижение котировок нефти повышает вероятность ослабления рубля, а значит инфляция опять может ускориться, и снижение ключевой ставки будет выглядеть нелогично. Это очередная ошибка Набиуллиной. Укрепление рубля нужно было сдерживать, и сейчас этих проблем бы не возникло.

Как глава ЦБ выйдет из этой ситуации, покажет время….