Сосиски и БТР вместо авто. Volkswagen меняет ориентацию

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Руководство Volkswagen отчиталось о необычном рекорде

О непростом экономическом положении немецкого автоконцерна Volkswagen написано много. Руководство компании ищет пути выхода из кризиса, и некоторые решения вас реально удивят.

На днях стало известно, что менеджмент VW всерьез рассматривает вариант, при котором на простаивающих мощностях будет выпускаться военная техника. В интервью телеканалу ZDF генеральный директор компании Оливер Блюме заявил, что концерн открыт для таких проектов. Сейчас этот вопрос внимательно изучается, и это может стать спасением на фоне проблем с загрузкой заводов в Оснабрюке и Дрездене

Но и это еще не все. Как сообщает другое немецкое агентство DPA , по итогам прошлого 2024 года Volkswagen объявило о новых достижениях собственного предприятия по производству сосисок.

За отчетный период в кафе и супермаркетах было продано 8 552 000 единиц колбасных изделий Volkswagen, что на 200 тыс. единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Собственное производство сосисок на Volkswagen было запущено в 1973 году. Теперь получается, что на фоне неудач основного производства, именно производство сосисок является единственным успешно работающим подразделением. Хотя, \если у немцев не будет работы, или будут проблемы в экономике, то и это производство тоже может сбавить обороты.

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Но в любом случае очень интересно, как лидер мирового автопрома теряет свои позиции, и пытается искать новые ниши на рынке. В какой-то момент мы можем забыть о том, что когда-то существовали автомобили Volkswagen. Невероятно, но факт…