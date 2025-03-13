Renault назвали два принципиальных условия для возвращения в Россию

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Французы могут вернуться в Россию под брендом «Москвич»

На фоне налаживающихся отношений между Россией и США, активизировались разговоры о скором возвращении в страну иностранных брендов. Сейчас активно идут споры о том, кого стоит пускать обратно, и на каких условиях. В этом плане довольно любопытная ситуация развивается вокруг французского автоконцерна Renault.

Как известно, французы в России владели АвтоВАЗом, а также имели заводы в Москве, где выпускали авто под собственным брендом. Также Renault имеет опцион на обратный выкуп контрольного пакета тольяттинского автозавода за 1 рубль. В случае благоприятной обстановки французы не против вернуться, однако не все так просто.

Стало известно, что гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что если Renault решит воспользоваться своим правом на выкуп акций российского автозавода, то он должен компенсировать инвестиции, которые сделала российская сторона за прошедшие три года. Речь идет о сумме, превышающей 40 млрд. руб. Наш сайт об этом писал.

АвтоВАЗ выдвинул ультиматум Renault

А на днях подоспела другая интересная новость. Московские власти также не горят желание возвращать французам их собственность в полном объеме. У них есть предложение , чтобы Renault стал технологическим партнёром. Это означает, что в принципе на московском автозаводе будут выпускаться французские автомобили, но под брендом “Москвич”. Похожий пример уже имеется с брендом Dacia.

Нюанс данной истории заключается в том, французский автогигант пока никак не заявлял о своих намерениях возвратиться в Россию. И в любом случае необходимо дождаться снятие санкций. Хотя стоит признать, что требования россиян выглядят вполне обоснованными…